Faible fréquentation au vaccinodrome de Fare Ute

La Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) accueille un vaccinodrome cette semaine pour encore deux jours : ce mardi et ce jeudi de 8 heures à midi. La fréquentation est faible et concerne surtout des rappels ou des troisièmes doses. L’opération sera potentiellement renouvelée la semaine prochaine.

Si l’affluence n’est pas au rendez-vous, le personnel du vaccinodrome installé à la DPAM lui est à son poste. Cette semaine toute personne souhaitant se faire vacciner pour une première, deuxième ou troisième dose est invitée à se présenter entre 8 heures et midi au premier niveau du parking couvert de la DPAM, à Fare Ute. Le docteur Charles Tetaria, responsable du centre, estime que la basse fréquentation est due au fait que « ceux qui voulaient se faire vacciner sont déjà venus ». La quinzaine de personnes qui se sont présentées hier est venue soit pour une deuxième ou une troisième dose.

Des délais différents suivant les profils

Sont disponibles les vaccins Pfizer pour une première, deuxième ou troisième injection ainsi que Janssen pour une première dose ou pour un rappel. Pour mémoire, outre les primo injections ouvertes à tous à partir de 12 ans, avec une autorisation parentale pour les mineurs, quelques cas particuliers sont à signaler : la troisième dose est destinée aux personnes de plus de 65 ans ou avec des facteurs de comorbidité, et aux personnes présentant des pathologies sévères et graves. Elle est à effectuer 6 mois après la dernière injection pour eux. Quant aux personnes immunodéprimées, elles devront espacer de 3 mois les différentes injections. Enfin, les personnes demandant une dose de Pfizer après une injection de Janssen devront mettre 4 semaines d’intervalle entre les 2 injections.