Faire la chenille dans un resto n’a jamais provoqué un cancer à personne ! – Edito 14/08/2020

Un dicton populaire dit qu’il n’y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Au demeurant il devient compliqué de constater à quel point tout n’est plus qu’une question de cécité tant la bêtise prend le dessus et gagne du terrain. Elle s’étale aussi dorénavant et sans vergogne sur les derniers bastions où l’on pensait que le bon sens était encore susceptible de tenir la dragée haute.

On peut essayer de trouver des excuses pour se convaincre que le genre humain n’est pas en perdition, par exemple ce serait le contexte hautement anxiogène et les peurs qu’il induit qui causeraient d’importantes défaillances dans le raisonnement ; à l’heure où tous devraient combattre approximations et contre-vérités.

Il y en a notamment une qui m’exaspère étant donné sa dangerosité. Elle se répand partout où on veut bien la laisser s’infiltrer C’est celle qui induit de minimiser les risques liés à une infection à la COVID-19 comme sa dangerosité réelle en comparant le nombre de morts causés par cette maladie avec d’autres causes de décès. Pour ceux qui les divulguent ces tableaux statistiques qui font foi de véritables Tables de la Loi ne donnent absolument pas un portrait intègre de la situation. Le plus souvent ils datent des premières semaines de la contagion et surtout font totalement abstraction de ce qu’auraient été les résultats pour la COVID si des mesures de confinement ou de gestes barrières n’avaient pas été imposées.

Je vous donne juste un exemple pour vous rendre compte de l’absurdité de ce dont je vous parle. Ainsi selon des chiffres officiels qui datent d’hier le Sida, en 2019 était à l’origine de 690 000 morts dans le monde entier. Et hier, 13 août, 749 421 personnes étaient décédées du nouveau coronavirus. Problème si 38 millions de gens vivent avec le VIH dans le monde, 20 millions soit presque deux fois moins de personnes ont contracté la COVID-19 jusqu’à maintenant. En d’autres mots, une plus grande proportion de porteurs du coronavirus sont décédés cette année que de porteurs du VIH. Donc je le répète, imaginez ce que cela serait si aucune ou peu de mesures étaient prises pour éviter davantage de contaminations …

Oui le cancer fait plus de morts, mais lui il ne s’attrape pas avec un postillon éructé. Alors ces statisticiens de l’absurde feraient-ils partie de ceux qui ont envie de risquer en 2020 de mourir d’une maladie infectieuse qu’on peut éviter d’attraper ?