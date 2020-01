Faites honneur à la tradition avec le 15e Tere Fa’a’ati

La 15e édition du Tere Fa’a’ati Ia Tahiti Nui se tient samedi 25 janvier. Un tour de l’île en truck et en musique pour retrouver la joie de vivre du Tahiti éternel.



Tahiti Tourisme a présenté ce jeudi la prochaine édition du Tere Fa’a’ati Ia Tahiti Nui, rituel annuel que l’on retrouve aussi dans les îles éloignées et qui fait la saveur de la vie polynésienne.

Dans des trucks à l’ancienne parés de auti et opuhi, au son des instruments fétiches de la musique locale, c’est parti pour un tour de l’île en chansons, ponctué d’escales culturelles et culinaires, puisqu’il n’y a pas de Tere Fa’a’ati sans ma’a tahiti.

Départ par la côte Ouest, avec un premier stop au parc Vairai de Punaauia pour le petit déjeuner préparé par les élèves du lycée hôtelier, puis direction Papara pour la distillerie Tamure Rhum et la découverte de la transformation de la canne en nectar ambré. Dans l’après-midi, c’est le marché de Taravao qui permettra aux passagers d’acheter des produits de la Presqu’île. Ensuite, dernier arrêt au Trou du Souffleur de Tiarei pour une dégustation surprise, avant de rallier Papeete.

Les nouveautés de la 15e édition

Un partenariat avec Big CE permettra aux détenteurs de la carte Big CE de bénéficier d’une remise. Autre nouveauté, l’éco-responsabilité. Couverts recyclables ou biodégradables seront de mise. Il sera demandé aux participants de se munir d’une gourde qu’ils pourront remplir aux fontaines d’eau mises à leur disposition tout au long de la journée. Et pour l’occasion le petit cadeau de Tahiti Tourisme à chaque passager sera un chapeau en niau tressé par les artisanes de la Pergola.

Pour la première fois cette année, les étudiants en licence Management des organisations touristiques et hôtelières participent à l’organisation du Tere Fa’a’ati. Communication, logistique et organisation, ils auront ainsi l’occasion de confronter théorie et pratique.

Enfin, la cerise sur le gâteau sera la présence de Miss Tahiti 2019 et 2e dauphine de Miss France 2020, Matahari Bousquet, l’une des « influenceuses » qui mettent leur notoriété au service de la promotion du fenua. Ainsi, la journée sera relayée sur les réseaux sociaux et les internautes pourront suivre la progression des trucks, qu’ils soient au travail, dans les îles ou même à l’étranger.