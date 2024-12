Faites un geste pour les enfants grâce aux initiatives solidaires

Le mois de décembre est bien là, et comme chaque année, les initiatives solidaires se multiplient au fenua. Collectes de jeux et vêtements par Fare Rata, récolte de jouets en bon état par la commune de Paea, ou encore ateliers de réparation du collectif Tata’i à Mahina… En cette période, chaque geste compte pour apporter un peu de joie aux familles pendant les fêtes.

Des jouets qui prennent la poussière au fond des placards ? Des vêtements devenus trop petits ? Et si, à l’approche des fêtes de fin d’année, vous faisiez un geste solidaire ? Au fenua, de nombreuses initiatives solidaires sont en cours. Fare Rata, en partenariat avec Face Polynésie, a lancé une collecte de jeux, jouets et vêtements de seconde main au profit des enfants des quartiers prioritaires. Les habitants de Tahiti sont invités à déposer leurs dons dans toutes les agences Fare Rata jusqu’au jeudi 19 décembre. Ces dons seront ensuite remis à des associations, qui se chargeront de les distribuer aux familles les plus démunies.

Dans le même esprit de partage, le collectif Tata’i organise son atelier de Noël pour la cinquième année consécutive : “Une seconde vie pour un jouet, un sourire pour un enfant”. Rendez-vous ce samedi 14 décembre à la ressourcerie de Mahina, où 50 bénévoles, surnommés les “lutins de Noël”, répareront et embelliront les jouets avant de les emballer dans des sacs cadeaux en tissu. Depuis sa création, cette initiative respectueuse de l’environnement a permis de redistribuer des centaines de jouets chaque année : 120 en 2020, 800 en 2023, et l’objectif de 2024 est « d’aller encore plus loin ». Enfin, la commune de Paea organise une collecte de jouets et de jeux en bon état pour les enfants. Les habitants peuvent déposer leurs dons à la médiathèque de Paea, ouverte de 7h à 14h, jusqu’au 18 décembre.