Fare Rata : le tarif d’affranchissement à 90 Fcfp au 1er octobre

Il n’avait pas bougé depuis novembre 2015. Le tarif d’affranchissement postal va passer de 80 à 90 Fcfp pour une lettre ordinaire dès le 1er octobre prochain, et atteindre 130 Fcfp à l’horizon 2022.

Le conseil des ministres de ce mercredi a approuvé une délibération du conseil d’administration de Fare Rata du 18 août relative à la tarification d’affranchissement, qui va passer à 90 Fcfp au 1er octobre prochain.

Depuis novembre 2015, aucune révision du tarif de la lettre de moins de 20g n’était intervenue, le tarif ayant été fixé à 80 Fcfp, alors même que sur la période considérée, les charges de transport ont augmenté. Une difficulté supplémentaire pour cette filiale déficitaire de l’OPT, qui fait face à des contraintes géographiques (la taille de la Polynésie française rend augmente le coût de l’acheminement du courrier) et économiques (marché de taille insuffisante, concurrence sur le secteur du colis rapide, développement du courrier électronique…)

La convention d’objectifs de performance entre la SAS Fare Rata, l’OPT (Office des postes et télécommunications) et le Pays prévoit une augmentation des tarifs d’affranchissement de 20 % par an sur la période 2020-2022, applicable à compter du 1er janvier de chaque année. Néanmoins, compte-tenu du contexte de la crise sanitaire du Covid, intervenue depuis le mois de mars 2020, et de ses répercussions sur la santé économique des entreprises polynésiennes, une augmentation modérée de 12,5 % a été proposée pour l’année 2020, soit une hausse de 10 Fcfp par rapport au tarif actuel. Le tarif postal pour une lettre de 20 grammes va ainsi passer de 80 à 90 Fcfp pour cette année, à 110 Fcfp en 2021 et 130 Fcfp pour 2022.

Pour mémoire, l’affranchissement d’une lettre ordinaire en métropole sera de près de 153 Fcfp au 1er janvier prochain. En Nouvelle-Calédonie, il est passé le 1er mai dernier de 75 à 140 Fcfp, et sera de 180 Fcfp en 2021 et 210 Fcfp en 2022.

