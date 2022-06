Félix Atem, Paul Chichong… Qui sont les huit nouveaux chevaliers de l’ordre de Tahiti Nui ?

Linguiste, entrepreneur, médecins, architecte, enseignant, scout, logisticien ou biologiste… Le président du Pays a élevé huit personnes au rang de chevalier de l’ordre de Tahiti Nui à l’occasion de la fête de l’autonomie. Plusieurs d’entre eux se sont distingués à l’occasion de la crise Covid.

Félix Atem, docker devenu universitaire

Docker, vendeur, surveillant de lycée, instituteur… Et universitaire. À 75 ans, Félix Atem est un exemple d’ascension sociale. Le natif de Papeete, passé par de nombreux « petits boulots » qui lui ont permis d’avancer dans ses études, a longtemps été professeur d’anglais au collège du Taaone, avant de se tourner vers l’université. Responsable pédagogique en licence d’anglais, il enseigne pendant près de 25 ans à l’UPF en tant que Maitre de conférence, jusqu’à son départ à la retraite en 2014. Une carrière qui lui vaudra l’attribution des palmes académiques. Un temps adjoint à la mairie de Pirae, Félix Atem s’est aussi distingué récemment, avec sa famille, par le don au pays d’une parcelle de 3400 mètres carrés pour construire une centrale électrique sur l’île de Maiao. « Pour votre brillante carrière d’enseignant-chercheur, pendant laquelle vous avez contribué à la réussite de nombreux étudiants polynésiens, et pour votre rôle d’inlassable éducateur, fervent défenseur de l’identité polynésienne, toujours au service de son prochain, j’ai donc l’honneur de vous élever, cher Félix, au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui » a déclaré Édouard Fritch.



Paul Yeou Chichong, l’art d’entreprendre

Premier Polynésien reçu à HEC, Paul Yeou, dit Chichong a mené une longue carrière d’entrepreneur dans des domaines aussi variés que l’assurance, l’automobile ou l’immobilier. « Vous avez su construire un véritable empire économique que tout le monde connaît aujourd’hui », pointe le président du Pays. Déjà décoré de l’ordre national du mérite, le fils d’immigré Chinois, aujourd’hui âgé de 88 ans, a aussi beaucoup oeuvré du côté associatif. Membre du Lions Club de Papeete, et de l’association Koo Men Tongami, bienfaiteur du Musée Gauguin, Paul Chichong avait aussi consacrer 100 millions de francs à des associations s’occupant des handicapés. L’entrepreneur aujourd’hui retraité est aussi un passionné de tableaux de maîtres : il a rassemblé une collection de 350 toiles fréquemment exposées ou prêtées à des musées internationaux.

Noelline Ching Soy épouse Parker, une vie pour la jeunesse

Native de Papeete et étudiante au lycée Gauguin, Noelline Ching Soy, épouse Parker, a fait carrière dans l’éducation nationale. D’abord aux écoles maternelles Verotia et Puurai, puis au collège Henri Hiro de Faa’a, après l’obtention d’une licence d’anglais et d’un Capes. Elle ne quitte l’enseignement qu’en 2009, après 27 ans de service, mais continue ses activités associatives – dans le scoutisme, mais aussi au sein de l’association d’aide aux victimes et de l’Union polynésienne pour la jeunesse, dont elle assure plusieurs années la présidence – et religieuse, au sein de l’église mormone. Après plusieurs projets en faveur des enfants, notamment au sein de la Société de Secours, elle « relève le défi d’organiser les 4 premières conférences de la jeunesse enregistrées sous le label « Jeunes soyez forts » dans l’église et qui vont rassembler pendant 6 jours pas moins de 400 jeunes de 14 à 18 ans ». Aujourd’hui chargée de mission et responsable des relations internationales dans l’Asie-Pacifique au sein des scouts et guides de Polynésie, elle est aussi vice-présidente du Conseil du scoutisme des îles du Pacifique. Enfin, Noelline Ching Soy a été impliquée dans le monde politique : chef de cabinet au ministère de la Jeunesse et des sports de 2001 à 2004, elle participe à la préparation des Jeux du Pacifique de Fidji et plus tard, à l’organisation de la Coupe du Monde de Beach soccer puis des championnats du monde de va’a à Tahiti. Elle a également contribué à l’organisation des évènements de tentative de record du monde de Ukulele en 2015 et 2018.

Anita Passenheim Teissier, l’œil sur les virus

Née et formée à la biologie dans l’Est de la France, Anita Passenheim Teissier arrive en Polynésie en 1984 en tant que technicienne au laboratoire d’analyses de Paofai. Elle intègrera dès 1986 le centre de transfusion sanguine de Polynésie, où elle officiera 12 ans. C’est ensuite à l’Institut Malardé qu’elle mettra à profit ses compétences, pour les diagnostics de laboratoire, le suivi de la tuberculose, mais aussi le suivi des patients VIH, ou « pour la réalisation d’une première étude sur HPV (Human Papilloma Virus) et la mise en place de divers protocoles techniques, notamment le diagnostic moléculaire de grippe H1N1 en 2009″. Au sein du groupe de suivi en Bio qualité de l’ILM, elle contribue à des travaux sur les virus transmis par les moustiques (dengue, Zika, Chikungunyia), la filariose, ou la leptospirose et participe à la gestion des crises Zika et Covid. Experte en Biologie Moléculaire, Anita Teissier « assure depuis plusieurs années la réalisation du séquençage génétique et participe aux analyses phylogénétiques des arbovirus », et s’investit dans la formation au fenua, et dans le Pacifique. « Tout au long de votre carrière, vous avez fait preuve d’un investissement et d’une capacité d’adaptation exceptionnelle, à laquelle s’ajoutent une curiosité scientifique et une capacité d’apprentissage inépuisable » salue le chef du gouvernement..

Dr Erwan Oehler, « pilier » du CHPF

Né en Bretagne, Erwan Oehler est un médecin particulièrement impliqué dans la vie et le fonctionnement du CHPF et « dans les activités sociales » en Polynésie. Inscrit pour être réserviste au service de santé des Armées, soutien médical auprès de la Fédération polynésienne de secourisme, médecin conseil sur le site ciguatera-online, il est aussi co-investigateur de deux études sur la goutte en Polynésie française, auteur de nombreuses publications médicales et formateur dans diverses établissement polynésiens. Surtout, le Dr Oehler s’est « particulièrement distingué durant la gestion de l’épidémie de la CoVID-19 au sein du CHPF » note le président du Pays. « Vous avez déployé une force d’engagement exemplaire, montré votre professionnalisme remarquable notamment à la mobilisation de vos pairs pour assurer la prise en charge continue et la plus qualitative des patients atteints de la Covid-19, contribué au plan de sectorisation de l’établissement et aux procédures de prises en charge médicales, fait preuve d’une humanité et d’une proximité auprès des patients, et manifesté une constance dans l’effort et une résilience admirable dans vos services en faveur du patient, de vos équipes et de l’établissement que vous servez, détaille-t-il. Vous êtes au nombre des piliers sur lesquels le CHPF a su compter durant toute la gestion de la crise sanitaire ».

James Tuhoe, la logistique pour contrer le Covid

Né en 1972 à Papeete, ce professionnels de l’imprimerie devenu agent à la direction de l’Équipement et des services généraux s’est lui aussi distingué pendant la crise Covid. Affecté temporairement à la Direction de la Santé, il a été volontaire pour renforcer la cellule logistique et participe à l’organisation des vols de la continuité territoriale et à celui des transports terrestres des personnes placées en quarantaine en centre dédiées. James Tuhoe est également responsable de l’équipe logistique plate-forme Covid depuis juillet 2020 et a participé à l’organisation de la logistique dans le cadre de la campagne de vaccination. « Vous vous êtes donc, dès le début de la crise, porté volontaire auprès du PC-CRISE, et par la suite à la plateforme sanitaire, pour servir la cause sanitaire de la population, note Édouard Fritch. Au vu de votre remarquable engagement et implication dans le domaine de la santé, et au service de la Polynésie, j’ai l’honneur de vous élever, mon cher James, au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui ».



Jean-Pierre Carlotti, architecte de la collectivité

Arrivé à Papeete le 12 décembre 1980 en tant qu’Architecte Volontaire de l’Aide Technique (VAT), Jean-Pierre Carlotti a exercé de longues années en tant qu’Architecte de 1ère catégorie à l’arrondissement bâtiment de la Direction de l’Equipement. En 1998, il intègre la Fonction Publique Territoriale. Il est ensuite nommé Chef de l’arrondissement bâtiment en juillet 2009 et assure à plusieurs reprises les fonctions de Directeur de l’Equipement par intérim pendant les périodes de congés de Ronald Cheneson et Jean-Paul Le Caill. Il part ainsi à la retraite en avril 2019 après avoir bénéficié de 3 ans de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. « Au vu de son remarquable engagement et implication dans le domaine de l’architecture et du bâtiment, et au service de la Polynésie, j’ai l’honneur d’élever mon cher Jean-Pierre, au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui » déclare le président du Pays.

Dr Laure Baudouin, chef d’orchestre de la réa

née en Allemagne et diplômée de médecine à Bordeaux, Laure Baudoin arrive en Polynésie en 2007 d’abord en tant que médecin anesthésiste réanimateur du Centre Hospitalier de Polynésie Française (CHPF), puis Responsable Unité Médicale Brulés et Responsable Unité Médicale Anesthésie. Devenue chef du service d’anesthésie réanimation du CHPF, elle est aussi Vice-présidente de la Commission Médicale d’Etablissement du CHPF depuis 2020, et enseignante de 2010 à 2016 à l’Ecole de Sages-femmes de Polynésie française. « Vous participez également à de nombreux travaux et publications, une thèse de médecine, des mémoires et DU de médecine, notamment sur les dangers de la faune et de la flore sous-marine en Polynésie française, précise Édouard Fritch, qui souligne, là encore, son implication pendant la crise Covid. « A la responsabilité du seul Service de réanimation adulte de la Polynésie française, vous avez déployé une action sans relâche au quotidien et dans les stratégies d’anticipation, permettant d’assurer des prises en charge presque trois fois supérieures à l’activité normale. Malgré leur complexité et l’intensité de la crise, vous avez maintenu une qualité de prise en charge optimum et œuvré pour que les patients bénéficient toujours des prises en charge les plus pointues et accroitre leurs chances de guérison, dit-il. Vos travaux ont été salués par le service de santé des armées avec lequel une collaboration experte a pu être entretenue pour anticiper en tant que de besoin pour le pic de la crise, l’installation d’un Equipement mobile de réanimation. Par ailleurs, l’intégration des réservistes sanitaires, en appui de vos équipes a été d’autant plus facilitée que vous vous êtes assise sur votre propre expérience au sein de la réserve sanitaire nationale ».