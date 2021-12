Femmes et cancer : les perruques désormais prises en charge par la CPS

Un arrêté du 27 octobre dernier, passé inaperçu, permet désormais la prise en charge par la Caisse de prévoyance sociale de perruques destinées aux femmes en chimiothérapie.

C’est une victoire pour la Ligue contre le cancer, notamment pour son vice-président le Dr Pierre Catteau qui militait depuis plusieurs mois : les femmes atteintes d’un cancer et soignées par chimiothérapie peuvent désormais bénéficier de la prise en charge d’une « prothèse capillaire », sur prescription médicale, lorsque le traitement leur fait perdre leurs cheveux. Cette disposition est également applicable aux enfants, et renouvelable une fois par an.

Jusqu’à présent, dit le Dr Catteau, outre le choc de se voir annoncer un diagnostic de cancer, de nombreuses femmes subissaient une sorte de double « humiliation » : la perte de leurs cheveux, et l’impossibilité financière de se procurer un postiche durant leur traitement par chimiothérapie, même si certains salons faisaient l’effort de proposer des perruques aux alentours de 20 000 Fcfp.

« En principe le cancer est pris en charge à 100% en Polynésie, rappelle le Dr Catteau. Et avancer de telles sommes est impossible pour certaines ». Il est parvenu à convaincre l’Agence de régulation sanitaire et sociale (Arass) et la CPS. Les femmes en chimiothérapie peuvent donc se procurer une perruque, à concurrence de 38 500 Fcfp, sans avancer la dépense. Un tarif comparable à celui de la Sécurité sociale en métropole. Le texte prévoit aussi que les fournisseurs de prothèses capillaires doivent disposer d’un lieu dédié pour l’essayage afin de respecter l’intimité des patientes. L’arrêté fixe également les critères qualitatifs minimaux de ces perruques (densité, matière, poids…). La prise en charge d’« accessoires capillaires » (foulard, turban, etc, en tissu hypoallergénique) est également prévue à concurrence de 3 500 Fcfp.

« L’Arass et la CPS ont fait preuve de beaucoup d’humanité », se félicite le vice-président de la Ligue contre le cancer en Polynésie.