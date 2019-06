Fenua Compétences ou la formation continue à portée de clavier

Se former à distance pour les salariés des îles, ce sera bientôt possible si l’on en croît le compte rendu du conseil des ministres de ce mercredi. Un projet appelé « Fenua Compétences », plate-forme numérique permettant la formation à distance, devrait éviter la venue des salariés sur Tahiti et ainsi réduire les coûts de la formation.

« Fenua Compétences » est une plate-forme numérique permettant la formation à distance. Le Fonds paritaire de gestion (FPG) souhaiterait innover et offrir des possibilités de formation en évitant les déplacements des salariés à Tahiti, afin de réduire les coûts de ces formations. Une étude de faisabilité a conclu en faveur de ce projet.

Pour le gouvernement, « les frais générés par ces déplacements sont souvent un frein et entraînent un accès inégal à la formation. Les possibilités de montée en compétence tant des entreprises que des salariés s’en trouvent réduites ».

De plus, « l’arrivée du câble dans les îles est une opportunité au développement du numérique, comme instrument de décentralisation et de mise en réseau de la formation professionnelle ».

Fenua Compétences s’adresserait tant au secteur privé que public. Pour les personnels de santé et de l’éducation, nombreux et dispersés sur l’ensemble de la Polynésie, ce dispositif pourrait répondre en grande partie aux besoins en formation.

Pour l’heure, « L’objectif est de commencer par une île pilote, probablement aux îles Sous-le-Vent. Le déploiement se ferait ensuite sur les autres archipels, selon des priorités à définir ».

Avec communiqué