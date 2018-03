Fermeture de la rotative La Dépêche sur décision de justice

Le tribunal de commerce a décidé, ce lundi matin, de mettre en liquidation la SARL Rotative La Dépêche. Les douze salariés de l’imprimerie, qui faisaient grève depuis le 22 février, vont être licenciés. L’avocat de La Dépêche avance des « tentatives de reclassements ». « C’est la fin d’une institution », regrette le délégué du personnel Stanley Sandford.

Placée en redressement judiciaire il y a trois semaines, la société Rotative La Dépêche a été mise en liquidation judiciaire, ce lundi matin. La décision a été prise par le tribunal mixte de commerce de Papeete alors que les salariés de l’imprimerie sont en grève depuis plus d’un mois. « La grève n’a pas causé la perte de la rotative, elle l’a finie », estime Maître Jean-Michel Vergier, l’avocat de La Dépêche. « Elle était en difficulté et quand vous êtes privés de tout chiffre d’affaires pendant plus d’un mois, on en arrive à une liquidation », ajoute-t-il. Les douze salariés de l’entreprise vont être licenciés.

Les six salariés présents ce lundi matin à l’audience ont été sonnés par la décision du tribunal. Une institution a été « détruite » en l’espace de seulement quatre ans, dénonce le délégué du personnel Stanley Sandford.

Pour rappel, l’imprimerie du quotidien La Dépêche de Tahiti s’est mise en grève le 22 février dernier en raison de retards sur le versement des salaires et des craintes des salariés pour leur avenir. Depuis, le journal n’a plus été imprimé, mais il est édité en version numérique, la rédaction n’étant pas en grève.