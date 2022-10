Festival de la jeunesse : les 15-25 ans à l’honneur

Le programme se précise pour le « Festival de la jeunesse » organisé par le Pays du 2 au 4 novembre entre To’ata, Paofai, Faa’a et le lycée Gauguin. Au menu, pour les 3800 festivaliers de 15 à 25 ans, trois journées et trois soirées de musique, de défis et de sports, mais aussi de réflexion, et de sensibilisation. Objectif : créer de la « cohésion » dans la jeunesse du fenua.

Depuis quelques mois, le Ministre de la Jeunesse, de la Prévention contre la délinquance, en charge des Sports (MJP) s’attèle à l’élaboration du nouveau schéma directeur de la jeunesse. Un travail rythmé par un train d’évènements visant à rassembler les nouvelles générations. Après le Taure’are’a tour organisé sur toute l’île de Tahiti, c’est au tour du Festival de la jeunesse annoncé en août dernier, de se préparer. Prévu du 2 au 4 novembre, ce grand rendez-vous, organisé en partenariat avec l’UPJ et l’IJSPF est dédiée aux 15-25 ans. Oubliés, les 8000 jeunes un temps annoncés par le soirée de clôture, mais le gouvernement voie tout de même grand : 3800 jeunes, tous issus de Tahiti, Moorea ou des Raromatai, pour 530 d’entre eux, seront présents.

Ninja Warrior, Upa Nui et soirées festives

Pensé pour ces « acteurs du pays de demain », ce festival veut proposer à ces volontaires un séjour de cohésion qui allie réflexion, sensibilisation et pratique sportive. Un programme chargé durant lequel les différentes délégations de festivaliers devront visiter douze ateliers traitants de thématiques bien précises. Prévention, engagement, culture, développement durable, sports collectifs, activités manuelles ou encore expression musicale, les festivaliers devront obligatoirement passer par ces activités pour compléter la feuille de route qui leur sera distribuée au lancement du festival. Activité phare du festival : le Taure’a Warrior, inspiré de l’émission TV « Ninja Warrior » est qui va consister à franchir un parcours du combattant acrobatique et exigeant. L’évènement a nécessité un investissement du pays à hauteur de 60 millions de francs. Un coût conséquent que le ministre assume: « Pendant deux ans notre jeunesse a été un peu privée de sa liberté », et il fallait absolument « remercier tous les jeunes de Polynésie française » qui ont, eux aussi, beaucoup souffert de la crise sanitaire. Le défi est de taille également en termes de délai puisque Naea Benett, nommé en février dernier, a dû rapidement faire converger le travail des équipes sur ses projets.

Au sortir d’une crise sanitaire sans précèdent, le ministre n’a pas eu de mal à convaincre les associations de prêter main forte. Après le vide de ces dernières années, « le moment est venu d’organiser des manifestations à l’attention des jeunes », avance Taoahere Maono, directeur de l’UPJ.

Lors de cet évènement trois soirées festives sont prévues avec une soirée concerts en scène multiples, la finale du Taure’a Warrior et en clôture la 15e édition du concours ‘Upa nui.

