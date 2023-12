Festival des marquises : la fête est lancée

La 14e édition du matavaa no te henua enana a démarré samedi à Nuku hiva. Moetai Brotherson et une partie de son gouvernement ont assisté à l’inauguration des festivités.

La fête bat son plein. La 14e édition du Festival des arts et de la culture des Îles Marquises a été lancée à Nuku Hiva samedi et se poursuit jusqu’à mercredi. Pour l’occasion, le président Brotherson et certains membres du gouvernement ont assisté à l’inauguration de cette grande fête marquisienne. Au programme : chants traditionnels, pahu, pu, mave mai mais aussi découpage de ruban et échange de cadeaux, le tout sous la thématique de la transmission. Pour l’événement Nuku Hiva, terre d’accueil de ce festival, a vu sa population doubler, passant de 3000 à 6000 visiteurs y compris 1600 festivaliers. La visite se poursuit pour Éliane Tevahitua, Vice-présidente et ministre de la Culture, Minarii Chantal Galenon, ministre des Solidarités et du Logement, et les députés Mereana Reid arbelot et Steeve Chailloux. Demain, lundi 18 décembre, la délégation prendra le chemin de Hatiheu.