Festival international du ‘ukulele : « ouverture et partage »

Le festival international du ‘ukulele se tiendra à Tahiti du 10 au 14 octobre 2022. Pour sa troisième édition, Kris Fuchigami et le groupe des Naked Waiters seront les invités de Magic City et de la Maison de la culture. Ils seront sur scène au Grand théâtre de TFTN le vendredi 14 octobre pour un spectacle d’une heure et demie avec en première partie des artistes locaux. Le public est invité à se munir d’un ukulele pour un final sur les notes de Bora Bora, la chanson choisie pour le record du monde en 2015.

Le festival international du ‘ukulele a été créé en 2015 à l’occasion de la tentative de record du monde du plus grand rassemblement de joueurs de ‘ukulele. Les 5 000 personnes rassemblées place To’ata avaient alors permis à la Polynésie de battre le royaume uni. En 2017 la deuxième édition s’était soldée par un échec face au record chinois. Cette année, les organisateurs axent l’événement sur la venue des artistes internationaux. Qu’il s’agisse de Kris Fuchigami ou des Naked Waiters, les artistes invités s’expriment dans des registres très variés et plutôt modernes.

Kris Fuchigami, virtuose du ‘ukulele né à Hawaii, est reconnu mondialement pour ses performances. Il était présent à la première édition du festival en 2015 et revient cette année avec sa mère qui sera au clavier. Les Naked Waiters, eux viennent se produire pour la première fois à Tahiti. Kim Bjerga, Clark Holmes et Andrew Nufer sont trois amis venus de l’Utah aux États-Unis, qui affectionnent particulièrement la musique acoustique pour sa « capacité à établir une connexion émotionnelle avec le public » expliquait l’un d’eux lors de la conférence de presse en visioconférence. Ils utilisent des ‘ukulele de gammes différentes qui produisent des harmonies contrastées et originales. Ils arriveront tous le 8 octobre à l’aéroport de Tahiti Faaa, avant d’entamer les hostilités le 10 octobre.

Rencontres avec le public : « ouverture et partage »

Pour la troisième édition du festival, la société Magic City et la Maison de la culture ont souhaité proposer des moments de partage plutôt qu’une compétition. Les artistes internationaux seront donc en visite dans plusieurs établissements scolaires – collèges de Tipaerui et Notre-Dame des Anges et lycée Paul Gauguin – et donneront également des master classes ouvertes au public – au CAPF – et des showcases au Hilton Hotel, en comité réduit. Ils auront également l’occasion de rencontrer plusieurs écoles de ‘ukulele locales pour des échanges musicaux.

Puis le vendredi 14, ils seront en concert au Grand théâtre de la Maison de la culture avec en première partie des artistes locaux. On trouvera Fabrice Hapipi ou encore la chanteuse Laura Lee. Le public est invité à apporter son ‘ukulele pour un final sur les notes de Bora Bora, la chanson jouée à l’occasion du record du monde en 2015.