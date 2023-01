Festival Patutiki Kakiu : les Marquises à Paris

L’espace Reuilly à Paris accueillera du 10 au 12 février la première édition du festival « Patutiki Kakiu ».

Imaginé par Maikiu Sulpice, le fils de Théo, le chef du groupe Tahiti aux Marquises, cet événement veut valoriser le patrimoine culturel, matériel et immatériel de la Terre des hommes. Il se tiendra quelques jours après la dernière audition de la Polynésie devant le comité français du patrimoine, qui doit ensuite présenter officiellement le dossier à l’Unesco. Le moment est donc bien choisi pour mettre en avant les talents marquisiens. Sur place il sera question de tatouage marquisien, mais aussi d’artisanat et de sculpture sur bois, pierre et os. Les visiteurs pourront également y découvrir la confection du Tapa, les danses marquisiennes avec le haka, le hakamanu et et le maha’u . En marge de l’événement, les organisateurs prévoient aussi des conférences sur l’histoire et les recherches scientifiques autour des Marquises. Une belle vitrine donc pour le fenua enata qui sera le temps d’un week-end placé sous les feux des projecteurs.