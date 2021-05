Si le Heiva a une nouvelle fois été annulé cette année, le ministère de la Culture compte bien le « célébrer » avec plus d’un mois de festivités qui débuteront fin juin. Danses, chants, artisanat et exposition sont au menu du festival Taupiti Tahiti ti’a mai, qui investira, en plus de To’ata plusieurs communes de Tahiti.

Taupiti Tahiti ti’a mai : c’est le nom, tiré de celui d’un ‘aparima de Coco Hotahota, qui a été choisi pour le festival culturel qui aura lieu en juillet cette année. Avec ce Taupiti, le Pays et la Maison de la culture veulent célébrer les 140 ans du Heiva i Tahiti, né dans sa forme actuelle en 1881, et annulé en 2020 et en 2021 pour cause d’incertitudes sanitaires. Premier volet de cet évènement : une exposition photographique sera installée fin juin sur les lieux symboliques du Heiva et restera disponible jusqu’au 30 septembre 2021. « Depuis les chars fleuris aux chants et danses, en passant par la marche sur le feu, les sports traditionnels, tous les aspects du Heiva que nous connaissons seront exposés de Vaiˈete jusqu’à To’ata« , explique le gouvernement.

Mais c’est le 29 juin à 18 heures que seront réellement lancées les festivités, avec une cérémonie d’inauguration gratuite sur l’aire de spectacle To’atā, dont la capacité, tout juste réhaussée, est toujours limitée à 1000 personnes. Un hommage grandeur nature au Heiva, avec danseurs, chanteurs, musiciens, ‘orero, et même représentants du monde du tu’aro ma’ohi, du va’a, de l’artisanat, ou du concours Miss Tahiti. Objectif : recréer, malgré l’annulation du Heiva ces deux dernières années, « ces moments d’union propres à nos célébrations ». Six soirées de spectacle sont ensuite programmées entre le 1er et le 10 juillet à To’ata. 14 pupu ‘ori et 9 pupu hīmene sont inscrits « dans un contexte dénué de tout esprit de compétition lié à un concours ». La billetterie devrait ouvrir dès le mardi 1er juin « selon une capacité d’accueil qui sera précisée à l’occasion ». « Selon l’évolution des conditions sanitaires, de nouvelles places pourront être mises à la vente d’ici les représentations » précise le Pays, qui n’est pas décideur, mais fréquemment consulté par le haut-commissariat sur le sujet.

Les festivités s’exporteront ensuite vers le marae ˈArahurahu à Paea, du 17 juillet au 1er août, « ainsi que dans trois communes qui ont accepté de les accueillir du 15 au 24 juillet » : Mahina, Faaˈa et Teva i Uta. Le festival s’achèvera les 7 et 8 août dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles, sur le site Nu’uroa. « Les consignes sanitaires en vigueur seront appliquées sur tous les lieux concernés », précise le gouvernement. Renseignement et réservations sur sur heiva.org et www.maisondelaculture.pf.

Avec communiqué