Fest’Mooz : musique et théâtre à Pihaena

Fest’Mooz est un festival organisé par Julien-Pierre Offret qui donne des cours de théâtre à Moorea depuis un an et demi. Il en fait lui-même depuis une dizaine d’années et propose le samedi 18 juin le fruit du travail de son cours destiné aux adultes, au grand fare potee de Pihaena à partir de 14 heures. Ce sera « un moment convivial » en partenariat avec Ariinui Accord, un duo musical.

Julien Pierre Offret est comédien depuis une dizaine d’années et a ouvert un cours de théâtre il y a un an et demi à Moorea, qui compte environ 15 élèves à l’année. Et pour conclure leur apprentissage, Mooz coup de théâtre propose un spectacle le 18 juin au grand fare potee de Pighaena, « derrière le stade de foot ». Au cours de la soirée, un repas servi par le traiteur vegan Om Made sera proposé mais il est à réserver avant le 16 au soir.

Un moment convivial, pour les amateurs de musique et/ou de théâtre

Pour ouvrir l’événement à 14 heures c’est Ariinui Reccord, un duo musical, qui animera des ateliers : piano, guitare, trompette, saxophone, ukulele, batterie, chant … tous les talents sont invités à partager un moment musical. Et puis en soirée, place au théâtre avec une demi heure de scénettes jouées par les ados du cours Mooz coup de théâtre, « des choses comiques, moins comiques ou pas comiques du tout » raconte Julien-Pierre, « comme le divorce des parents, des choses plus grandiloquentes avec des princes et des princesses, des combats de dragons ». Et puis pour les adultes on aborde d’autres sujets, un peu psychologiques, il y a une relation mère-fille un peu spéciale, une fugue d’une mère de famille qui en a marre de sa famille et une mamie qui en a marre de sa maison de retraite ». Ces derniers entreront en scène à 19 heures. L’affiche signale toutefois un vocabulaire parfois inadapté aux oreilles de moins de 12 ans.