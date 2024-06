FestPAC, les festivités sont lancées

Retour en images et en vidéo sur l’arrivée de la pirogue polynésienne Fafaaite à Oahu et sur la cérémonie d’ouverture du Festival des arts et de la culture du Pacifique (Festival of Pacific Arts ou FestPAC) qui a eu lieu ce 6 juin à Hawaii. L’événement va durer jusqu’au 16 juin.

Cette année plus 35 000 artistes issus de 28 nations vont vibrer sur le thème « Regenerating Oceania ». Une délégation polynésienne composée d’une centaine d’artistes, artisans, navigateurs… participe aux festivités.

C’est la Commission du Pacifique Sud (renommée Communauté du Pacifique depuis) qui a lancé ce festival en 1972 pour stopper l’érosion des pratiques traditionnelles. Il a lieu depuis tous les quatre ans. La prochaine édition aura lieu en 2028 en Nouvelle-Calédonie.