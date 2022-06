Plusieurs centaines de personnes s’étaient réunies ce mercredi place Tu Marama pour la célébration des 38 ans de l’autonomie. Un statut plus que jamais remis en cause dans le débat politique, mais qui pour Édouard Fritch, « permet de vivre pleinement notre culture, et de vivre pleinement nos valeurs ». Le président, qui a inauguré un grand va’a symbole de « l’unité » polynésienne a aussi mis en garde contre les discours excluant qui feraient de « l’identité un critère uniquement ethnique ».

Format restreint et symboles forts pour cette fête de l’Autonomie 2022. Pas de défilé d’associations cette année – seul le gouvernement, le Haussaire et quelques invités ont descendu l’avenue Pouvana à pied – mais une cérémonie tout en drapeaux, en hymnes, himene et ‘ori Tahiti, qui a été suivie par environ 500 personnes place Tu-Marama. “Nos chants, nos danses, notre artisanat, sont vivants et leur dynamisme témoigne de cette liberté acquise par l’Autonomie » a expliqué Édouard Fritch qui s’est employé à lister les initiatives déployées ces dernières années pour mettre en avant la culture polynésienne et valoriser le fenua dans le monde. Aires marines, festival, promotion de la langue ou des pratiques traditionnelles, à l’école ou dans les évènements populaires… Pour le président, ce statut vieux de 38 ans « nous permet d’être pleinement nous-mêmes » et « nous permet de vivre pleinement notre culture, et de vivre pleinement nos valeurs ». Pas question de rentrer dans le débat sur les évolutions de ce statut ce 29 juin. C’est justement autour de ces valeurs que le chef de file du Tapura veut rassembler : « Soyons fiers d’être nous-mêmes, soyons fiers d’être polynésiens, car au-delà de nos divergences et de nos désaccords, c’est ce qui nous rassemble ». L’Autonomie, à l’entendre, serait un « acte de foi en l’avenir », qui inviterait à se « réinventer » tout en étant « fier de ses racines » :

« Prenons garde ceux qui voudraient aujourd’hui réinventer le Polynésien »

À ce message d’union en paix des Polynésiens Édouard Fritch ajoute celui d’une paix entre les « différents peuples qui vivent en Polynésie ». Quitte à faire une incartade en politique : « Prenons garde à celles et ceux qui voudraient aujourd’hui réinventer le Polynésien, le rhabiller, décrétant qui le serait, qui ne le serait pas ; ceux qui le serait plus, ceux qui le serait moins, explique-t-il. Gardons-nous de faire de notre culture et de notre identité un critère uniquement ethnique ».

Ces messages de « paix et d’union », la pirogue de 18 mètres construite à Taputapuatea par John Rere et ses apprentis et inaugurée ce mercredi doit aussi les porter. Tout en rappelant le lien du fenua à la mer. « Deux symboles importants qui figurent sur notre drapeau : le Va’a et l’Océan, rappelle Édouard Fritch. Notre culture, nos modes de vie, nos liens à la terre se sont façonnés au fil des siècles par nos liens avec la mer. Nous sommes le Peuple de l’Océan et cet Océan nous a toujours appelé à rester près de lui, à ne pas s’en éloigner et à le protéger ». Cette pirogue, baptisée Te Ra Nui Marama – Marama Nui i te Ra devrait en voir arriver une autre, navigable cette fois. Le Pays, qui n’a pas annoncé de calendrier avait pour projet de l’amarrer face à la place Tu-Marama entre autres pour accompagner les navire entrant dans la baie.