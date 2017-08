Feu vert de l’APC pour la réforme de la plongée

L’autorité polynésienne de la concurrence (APC) s’est prononcée lundi sur le projet de réforme de la réglementation de la plongée sous-marine en Polynésie française qui divise les professionnels. Si elle regrette de ne pas avoir été destinataire de tous les documents du Pays lui permettant de se prononcer, l’autorité estime que la réforme va dans le bon sens du « strict » point de vue de la concurrence.

L’autorité polynésienne de la concurrence a été saisie en urgence en juillet dernier par le président Edouard Fritch, en charge des Sports depuis le départ de Nicole Sanquer du gouvernement, pour rendre son avis sur le projet de loi du Pays relatif à « l’exercice de la plongée subaquatique de loisir ». Lundi, l’autorité a diffusé son avis et un communiqué indiquant que cette saisine était « facultative » du fait qu’elle n’avait pas été destinataire de l’ensemble des dispositions des arrêtés pris en conseil des ministres pour cette réforme.

Sur le fond, l’autorité estime que le nouveau projet de loi « n’apporte pas (…) de plus grandes restrictions à l’organisation des activités de la plongée subaquatique de loisir que le cadre réglementaire auquel il se substitue ». Elle juge que le projet de réforme va dans le bon sens du strict point de vue de la concurrence puisqu’il va « améliorer la lisibilité des conditions de plongée (…) favoriser la reconnaissance de davantage de titres et diplômes et diminuer ainsi les barrières à l’accès aux métiers concernés, favoriser l’activité économique des structures concernées en ayant plus de souplesse d’embauche et une meilleure reconnaissance des touristes étrangers ».