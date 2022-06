Feu vert pour l’arrivée de Jackson

Après plusieurs refus de l’administration et plusieurs décisions de justice en sa faveur, Benjamin « Benny » Varney va enfin pouvoir faire venir son perroquet au fenua depuis le Canada. Un arrêté en ce sens a été adopté mercredi en conseil des ministres, et publié ce vendredi au Journal officiel.

Voilà bientôt trois ans que l’animateur de Radio1, youtubeur spécialiste des perroquets à ses heures, cherche à obtenir les autorisations pour importer son ara chloroptère, Jackson. Un animal qu’il a élevé « depuis l’oeuf » au Canada, où « Benny » a résidé pendant quelques temps avant de revenir au fenua en 2019. Sans son oiseau : l’administration polynésienne interdit depuis toujours, par souci de protection des écosystème locaux, l’importation d’espèces exotiques. Mais ce principe peut légalement faire l’objet de dérogations : le propriétaire, inséparable de son volatile, a donc multiplié les expertises, les tests, obtenu des certificats… Alors que Jackson attend toujours en quarantaine à domicile au Canada, les refus du Pays s’enchaînent et les débats s’exportent devant le tribunal administratif. Par trois fois les juges demanderont à l’administration de revoir sa décision. Le 15 mars dernier, la justice, de nouveau saisie par « Benny », hausse le ton : le gouvernement doit autoriser l’importation, sous astreinte, et à la seule condition que le ara soit dépisté négatif aux diverses maladies potentiellement dangereuses pour la faune du fenua.

Beaucoup, parmi les internautes qui suivent le feuilleton judiciaro-animalier, crient victoire. Mais là encore, le temps passe. L’administration ne produisant pas certains documents techniques nécessaires à l’envol de Jackson, un nouveau référé et une nouvelle demande d’astreinte sont déposés et étudiés par les juges. Coup de pression qui paie ou avancée normale du dossier, la bonne nouvelle est tout cas tombée ce mercredi. Un arrêté, adopté en conseil des ministres du 27 mai 2022 « fixant les conditions d’introduction et d’importation des aras chloroptères » autorise de façon définitive l’entrée en Polynésie de Jackson. Délivrance, donc, pour le perroquet, et soulagement pour le propriétaire, qui attend les résultats des derniers tests pour préparer le voyage. Jackson, son compagnon de 13 ans, devrait débarquer au fenua aux environs du mois d’août et aura le temps de se faire au pays : les chloroptères peuvent vivre près d’un siècle.