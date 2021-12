FIFO 2022 : le jury et la sélection de films révélés

Le Festival international du film documentaire océanien (Fifo) se tiendra du 5 au 13 février prochains dans une version hybride, à la fois numérique et en présentiel. Le jury sera composé de 6 femmes et Emmanuel Kasarhérou, président du musée du Quai Branly sera le premier président océanien du jury.

Le Fifo 2022 rime avec modernité et résilience, de son affiche atypique à son organisation encore une fois adaptée aux effets de la crise. L’Association du festival international du film documentaire océanien a présenté ce jeudi les membres du jury de sa 19e édition qui aura lieu du 5 au 13 février prochains, ainsi que la liste des films qui y seront présentés. En tout 130 propositions ont été faites au comité de sélection qui en a déclaré 10 hors zone. Une participation presque aussi nombreuse qu’en temps normal et d’aussi bonne qualité qu’à l’accoutumée.

Un jury très spécial

Depuis 2004, c’est la première fois que le jury du festival sera présidé par un Océanien. Il s’agit d’Emmanuel Kasarhéou, originaire de Nouvelle-Calédonie, qui est à la tête du musée du Quai Branly à Paris. Il collaborera dans ses missions avec six femmes : Hollie Fifer qui est réalisatrice australienne et Kathryn Graham qui travaille pour une télévision néo-zélandaise seront les deux seules à intervenir par visioconférence. Trois d’entre elles résident en Polynésie : il s’agit de Tepiu Bambridge, chef d’antenne à Polynésie la 1ère, Heiura Itae- Teta’a de Speak Tahiti- Parau parau Tahiti et Virginie Tetoofa, réalisatrice et productrice. Enfin Beckie Stocchetti, productrice et directrice du Festival du film de Hawaii, viendra à Tahiti.

Le numérique pour plus d’accessibilité

En compétition, 12 œuvres entre 53 et 102 minutes balaient des sujets tels que le sport, les femmes dans la société, l’environnement ou encore l’art… une fresque renouvelée de l’Océanie d’aujourd’hui à découvrir aussi avec un peu moins de 40 films hors compétition. Et suite à la réussite du Fifo 2021 entièrement numérique, cette année, tous les films seront diffusés puis disponibles en replay sur le site fifotahiti.com. Cette année aucune production locale en compétition, mais dans les autres catégories par contre on retrouve Mana de Jacques Navarro, ou encore Sana, le cristal qui consume réalisé par Lucile Guichet-Tirao pour ne citer qu’eux.

Du livre à l’écran… l’écriture suit son cours Les organisateurs du Salon du livre collaborent régulièrement avec le Fifo pour les manifestations dans les îles. Cette année, ils ont lancé l’opération du livre à l’écran qui propose à une poignée de Polynésiens de suivre une formation d’écriture scénaristique étalée sur trois mois. La dernière phase de cet apprentissage aura lieu juste avant le Fifo et leurs scripts y seront examinés par un jury. Les élèves sélectionnés se montrent particulièrement enthousiastes et créatifs, explique Marie Kops de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles, un gage de potentiel à découvrir.

Sélection de films et jury du Fifo 2022