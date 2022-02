FIFO : Rehia Tepa remporte le prix « Du Livre à l’écran »

De gauche à droite, Franck Philippon qui a formé Rehia Pepa et les 9 autres candidats à l'adaptation, Myriama Bonno et Christian Robert. ©FIFO

Le vainqueur de l’opération « Du Livre à l’écran » 2021/2022 est Rehia Tepa, étudiant qui a écrit une adaptation de Joséphine, tiré du recueil de nouvelles Cartes postales de Chantal Spitz. La première édition du projet porté par l’Association des éditeurs de Tahiti, le Fifo et l’Atpa a compté 10 candidats. Le scénario de Rehia gagne ainsi l’opportunité d’être réalisé dans l’année qui vient.

Au départ, il y a des mots qui peuvent, ou pas, devenir des images. Pour Rehia Tepa, c’était Joséphine, du recueil de nouvelles Cartes postales de Chantal Spitz. Et dans quelques mois, le scénario qu’il a écrit devrait être réalisé. Pas de spoiler… il est question d’identité transgenre. Les autres passages choisis par les candidats étaient tirés d’une bibliothèque d’œuvres locales.

Former des scénaristes polynésiens

Rehia et les 9 autres participants à l’opération Du livre à l’écran ont reçu les enseignements de Franck Philippon au cours de plusieurs sessions depuis le mois de novembre. Les secrets d’une bonne adaptation, il les a aussi présentés lors d’une conférence publique jeudi dernier. Et ce vendredi, le grand jour, les élèves ont présenté leurs scénarios dans le cadre du Fifo à la maison de la cuture. « Pitch ton book », c’était 10 minutes, pas une de plus pour raconter leur démarche, et leur scénario.

Si les œuvres littéraires polynésiennes ne sont pas aussi nombreuses qu’ailleurs, les scénaristes qui les adaptent à l’audiovisuel le sont encore moins. « Du livre à l’écran », c’est une passerelle pour amener davantage de Polynésiens à produire et pourquoi pas à participer au Fifo. Cette année, aucun film local n’était en compétition.