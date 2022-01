Fifo : « Révéler l’Océanie aux yeux du monde »

Le Festival international du film documentaire océanien se déroulera du 5 au 13 février à la Maison de la culture, et en ligne. On retrouvera, comme lors des éditions précédentes, la sélection des documentaires en compétition et hors-compétition, le Off avec des soirées dédiées aux courts-métrages et la diffusion de films choisis, des rencontres, des ateliers… Et le tout sera également accessible depuis son canapé !

Ce sera donc un Fifo hybride pour cette 19e édition : du présentiel avec la diffusion des films à la Maison de la culture, des ateliers et des rencontres et du numérique avec la possibilité de visionner les films depuis son canapé et également d’assister aux conférences et aux rencontres, en direct ou en différé. Même s’il était de nouveau possible d’accueillir du public, pas question de se passer du numérique qui avait été un succès inattendu l’année dernière. D’autant que l’accès au festival dépend de la présentation du pass sanitaire qui se transformera en cours de festival en pass vaccinal. Pour tous ceux qui sont sans pass sanitaire l’édition numérique restait donc indispensable. Mais c’est aussi et surtout une volonté forte de toucher un plus large public : les habitants des îles, ceux du Pacifique, de la métropole et des Outre-mer, mais aussi tout simplement les gens vivant dans l’agglomération de Papeete qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas se déplacer. Le programme live sera donc retransmis en direct ou en différé sur la plateforme et des pass disponibles pour acheter un ou plusieurs visionnages de films. Il y aura de quoi s’en mettre plein les yeux avec un programme toujours aussi riche : douze films sont en compétition, dix-sept sélectionnés hors-compétition parmi lesquels sept ont été produits et réalisés en Polynésie française. « Le documentaire est le cinéma du réel et le Fifo a été créé pour révéler l’Océanie aux yeux du monde », comme l’explique Mareva Leu, la déléguée générale de l’Afifo.

Il y aura aussi les soirées du Off avec une soirée de projection des courts-métrages documentaires et la 12e Nuit de la fiction, des projections spéciales avec le film Cousins, une adaptation d’un roman de Patricia Grace ; un film d’impact, #387 sur le travail de chercheurs souhaitant retrouver les noms des migrants naufragés décédés en Méditerranée. Pour le grand public toujours, on retrouvera les Inside The Doc pour découvrir le travail des professionnels, des rencontres et des débats. Et deux ateliers : l’écriture de scénario et le reportage TV. Il n’y aura donc rien à louper, selon Mareva Leu, la déléguée générale de l’Afifo.

Pour les professionnels, l’agenda est également chargé. Le colloque des télévisions océaniennes réunira les professionnels toute la semaine, en présentiel mais aussi via Zoom, sur plusieurs thèmes : l’évolution de l’univers médiatique avec la pandémie, la désinformation au cœur de l’information, la production locale et les plateformes de diffusion et la place de l’audio. « Le Fifo est un carrefour d’images mais également un carrefour pour les professionnels », explique Marie Kops qui organise le colloque. Les conférences et conversations, ouvertes au grand-public, seront aussi l’occasion de discuter du développement de l’audiovisuel avec notamment la présentation de la première Fédération des professionnels de l’audiovisuel et du cinéma (FPAC), le développement du podcast ou encore le streaming et les télévisions. Des masterclass seront organisées pour la première fois, animées par des professionnels. Mareva Leu reconnait que l’agenda professionnel sera chargé mais « l’audiovisuel a toujours été une économie importante du Pays et c’est normal que le Fifo y participe ».