Fiji Airways licencie 758 employés

La compagnie nationale de Fidji a envoyé aujourd’hui à 51% de ses employés une lettre de licenciement, a révélé FBC News.

Dans le courrier adressé aux employés de la compagnie, Fiji Airways explique que les effets sévères de la crise du covid-19 l’obligent à prendre cette mesure drastique.

Parmi les 758 personnes concernées, au moins 400 sont des personnels navigants, et 87 des expatriés, pilotes ou cadres. La compagnie comptait jusqu’ici environ 1 300 employés.

Les personnels licenciés bénéficieront d’un préavis payé d’un mois ; leurs congés restants seront également payés. A court terme, les employés restants travailleront entre 2 et 5 jours par semaine, et sont autorisés à écouler leurs congés. Une grande partie avaient accepté des réductions de salaire de l’ordre de 30 à 35%. Ceux qui restent verront leur salaire encore amputé de 20%.

La lettre explique également que les employés licenciés devront postuler à nouveau lorsque la situation se normalisera.

En 2018, Fiji Airways (anciennement Air Pacific) avait réalisé un chiffre d’affaires de 49 milliards de Fcfp. La compagnie est la propriété du pays qui détient 51% de son capital, de la compagnie australienne Qantas qui en détient 46,3%, le reste étant détenu par Air New Zealand et les gouvernements des Kiribati, Tonga, Nauru et Samoa. Sa flotte de 13 appareils, dont deux Airbus A350 en leasing qui lui avaient été livrés fin 2019, dessert une vingtaine de destinations. Le P-Dg de la compagnie a déjà annoncé qu’il était en négociation avec les banques et les loueurs des appareils pour des prêts et des reports de paiement des loyers.