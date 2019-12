Fin de conflit à l’intercontinental Punaauia

Un accord de fin de conflit a été signé entre l’intersyndicale et la direction de l’hôtel InterContinental Punaauia samedi matin.

Deux jours après le début du mouvement de grève, l’intersyndicale composée de O Oe To Oe Rima, CSIP, CSTP/FO, Otahi et RTP Aro no Porinetia a signé ce samedi matin un protocole de fin de grève avec la direction de l’hôtel InterContinental à Tahiti, indiquent nos confrères de Polynésie La 1ère.

Plusieurs revendications telles que la revalorisation de la grille salariale, les congés, ou encore l’alignement des avantages en nature et de la prime d’intéressement dans le groupe intercontinental telles ont été quelques-unes des revendications de l’intersyndicale, qui a retiré la demande de réintégration des 4 employés de Moorea licenciés pour harcèlement sexuel. Sur le site de Tahiti, seuls 10% des employés auraient fait grève.

À Moorea, en revanche, où la direction indiquait une participation à la grève de 40% des employés, le conflit n’est toujours pas réglé.