Fin de la grève à La Dépêche

La direction de La Dépêche de Tahiti et les imprimeurs grévistes de la CSIP ont trouvé un accord jeudi soir et mis fin à la grève entamée depuis une semaine. Le quotidien doit être imprimé vendredi matin et l’externalisation de l’imprimerie est suspendue.

Après une semaine de grève, les imprimeurs de la CSIP ont trouvé un accord avec leur direction à La Dépêche de Tahiti. Les grévistes avaient entamé leur mouvement social à la suite de l’annonce de l’externalisation de l’impression de leur journal chez Pacific Press, la rotative du concurrent Tahiti Infos. Les 15 imprimeurs demandaient des garanties de reclassement qu’ils estimaient ne pas avoir de leur direction.

Au terme de cinq heures de négociations entre le patron de La Dépêche, Dominique Auroy, et le syndicaliste de la CSIP, Cyril Le Gayic, un accord a finalement été trouvé. L’accord commercial entre La Dépêche et Pacific Press a été suspendu jusqu’au mois de janvier prochain, dans l’attente de l’aboutissement des discussions sur le reclassement des imprimeurs. La société qui imprime actuellement La Dépêche sera alors fermée.

Jeudi soir, la grève a été levée. L’impression du journal s’est déroulée dans la soirée. La Dépêche de Tahiti sera donc distribuée vendredi matin après une semaine d’interruption.