Fin de la grève dans les hypermarchés Carrefour

Après neuf jours de grève et six heures de négociations ce jeudi, l’intersyndicale et la direction des magasins Carrefour ont signé un protocole de sortie de grève.

« On a négocié quasiment tous les points qui étaient difficiles à régler et on est tombé d’accord sur les points essentiels et c’est pour cela que l’on a levé la grève à l’instant » a déclaré Patrick Galenon à la sortie de la réunion « On n’a négocié que le dernier jour, mais la leçon à retenir est que si on avait négocié dès les premiers jours du préavis, il n’y aurait pas eu de grève. »

Cette grève qui a duré neuf jours a été, selon le leader syndical de la CSTP-FO, soutenue par la population. « C’est rare, la grève a été, entre guillemets, populaire parce que l’on défend les salariés les plus démunis, (…) le groupe Wane a compris que parfois l’on peut mieux comprendre les salariés avec plus d’empathie. Je suis persuadé qu’avec un peu plus d’humanité on aurait pu éviter la grève. »

Courant janvier, les syndicats devraient encore se retrouver avec la direction des Carrefour en présence de la direction du travail afin de débattre des questions des heures supplémentaires du dimanche « pour l’heure les points essentiels ont été réglés. c’est pour cela que nous avons levé la grève. » La DRH reste en place, la direction s’engageant à améliorer la communication. Les accusations de « harcèlement » sont requalifiées en « problèmes de souffrance au travail » qui seront traitées début janvier lors d’une réunion entre CHSCT, médecin du travail, inspection du travail service de prévention de la CPS – un « intervenant » préposé aux risques professionnels sera nommé pour « faire des propositions ». En outre la direction s’est engagée à reprendre les discussions en présence de Nancy Wane le 1er février prochain. Sur le travail du dimanche, la question des indemnisations et des repos compensatoires, la direction demandera l’arbitrage de la Direction du travail concernant la rétroactivité sur les 5 dernières années. Enfin les fiches de paie seront remises aux salariés le 10 du mois.