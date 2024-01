Fin de la grève des hydrocarbures

Un mois et dix jours après le démarrage du mouvement social porté par la CSIP et son syndicat sectoriel, les négociations ont enfin abouti. Le protocole a été signé en fin de matinée et la trentaine de salariés de Pacific Shell, Petropol, STDO, Somstat et Total reprendront leur activité dès demain.

Ils ont trouvé un terrain d’entente. Après plus d’un mois de grève, la trentaine de salariés des sociétés Pacific Shell, Petropol, STDO, Somstat et Total vont retrouver le chemin du travail demain, jeudi. La CSIP et son syndicat sectoriel ont finalement accepté les dernières propositions émises par les directions et un protocole d’accord a été signé en fin de matinée. D’après Cyril Le Gayic de la CSIP, les salariés ont obtenu gain de cause sur plusieurs points, notamment ceux concernant les différentes primes revendiquées par les employés de chaque société. Comme convenu plus tôt dans les négociations, les pourparlers sur les revendications communes au secteur ont été reportés à un plus tard, « dans le courant du 1er trimestre » disent les travailleurs. Et puis concernant la menace de grève qui plane depuis 2 semaines sur la société Gaz de Tahiti , les choses devraient se débloquer d’ici la fin vendredi.