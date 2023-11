Fin du black-out du Black Friday

Aux environs de 7 heures ce matin, tout le réseau électrique de Tahiti a été paralysé par une panne. À 11h45, EDT-Engie annonçait le rétablissement du service sur l’ensemble de l’île.

Plus de 4 heures de panne, donc, et dès les premières minutes EDT avait pointé du côté de la TEP. C’est en effet vers la Punaruu qu’il fallait chercher l’origine des coupures. La cause de cette coupure : une casse sur un isolateur du poste 90 000Kv qui jouxte la centrale Martin, explique le PDG de la TEP, Hervé Dubost-Martin.

Si la coupure a été violente, le rétablissement du réseau ne peut être que graduel, pour éviter par exemple des problèmes de surtension. Ainsi les zones Ouest et sud, entre Punaarru et Faaone, et le poste de Tipaerui, ont a peu à peu retrouvé le courant entre 9 et 10 heures grâce aux capacités en hydroélectricité.

La TEP va procéder au contrôle de toutes les pièces similaires à celle qui a cassé. « Ce sont des pièces qui peuvent durer jusqu’à 50 ans, dit Hervé Dubost-Martin, donc nous allons consulter le fournisseur et voir s’il s’agit d’un problème de série. »

Dans un communiqué, EDT-Engie explique qu’à l’heure actuelle, le réseau de Tahiti reste coupé en deux sous réseaux distincts, contrairement au fonctionnement ordinaire : un réseau 90 kV alimentant la ville depuis la Punaruu et la Maroto et un réseau 30 kV alimentant une partie de Punaauia, la côte ouest et la zone sud « Secosud ». Le réseau sera remis en configuration normale dès le retour en exploitation des éléments défaillants du PIM 90 kV TEP. En attendant, des difficultés à faire face à des aléas d’exploitation sont possibles.