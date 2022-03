Fin du masque obligatoire en classe dès lundi

Le port du masque à l’intérieur des établissements scolaires devient facultatif à partir de lundi 14 mars. Il reste néanmoins obligatoire dans les transports scolaires. Dépourvu d’objet, le vade-mecum sanitaire de l’Éducation est suspendu, annonce le gouvernement.

À la suite des nouvelles mesures sanitaires annoncées par le haut-commissaire, Dominique Sorain, en concertation avec le président de la Polynésie française, Édouard Fritch, le 9 mars 2022, la ministre de l’Éducation et de la Modernisation de l’Administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, procède à un nouvel allègement des mesures sanitaires dans les écoles, les CJA et les établissements scolaires à compter du lundi 14 mars 2022.

Ainsi, déjà facultatif dans les espaces extérieurs, le port du masque devient également facultatif à l’intérieur des locaux scolaires. Il reste conseillé pour les personnes à risque. En revanche, le port du masque reste obligatoire dans les transports scolaires.

Les gestes barrières restent partout en vigueur.

Dans la logique de l’allègement des mesures, le vade-mecum sanitaire de l’éducation est suspendu. Il pourra être réactivé à tout moment en fonction de l’évolution épidémique et adapté localement.

Par ailleurs, le conseil des ministres du mercredi 9 mars a annoncé la levée de l’obligation vaccinale pour les personnels des établissements scolaires. Elle ne s’impose plus non plus aux encadrants des sorties scolaires et des activités éducatives.

Ces mesures prennent effet à compter du lundi 14 mars 2022.

