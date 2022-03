Fin du pass vaccinal mais la vaccination se poursuit

Si le nombre de cas de Covid baisse sur Tahiti et Moorea et que les restrictions sont en train d’être allégées, Daniel Ponia, responsable de la vaccination et Manutea Gay, responsable de la plateforme Covid, appellent à poursuivre la vaccination. D’ailleurs un nouveau vaccin arrive, le Nuvaxovid, sans ARN messager, et ils espèrent attirer les réfractaires au Pfizer et Janssen.

Pour la troisième semaine consécutive, le nombre de cas de Covid diminue. L’épidémie est en forte décroissance aux îles du Vent mais continue d’évoluer dans les autres archipels en particulier aux Australes. Encore 16 personnes étaient hospitalisées en fin de semaine dernière dont deux en réanimation. Enfin, deux nouveaux décès ont été enregistrés portant à sept le nombre de décès de la dernière vague Covid. Voilà pour le point sur la situation. D’ailleurs les autorités ont pris de nouvelles dispositions pour alléger les mesures de restrictions, comme notamment la levée du pass vaccinal. Plutôt encourageant mais les professionnels continuent à inviter la population à venir se faire vacciner. Daniel Ponia, responsable de la vaccination, Manutea Gay, responsable de la plateforme Covid et le Dr Rémi Mayan, médecin infectiologue de la direction de la santé ont tenu une conférence de presse ce mercredi concernant la disponibilité du nouveau vaccin Nuvaxovid du laboratoire Novavax à partir du lundi 14 mars et la remise à jour des schémas vaccinaux. Ce sont 10 000 doses de Nuvaxovid, qui sont arrivées en Polynésie française et qui vont notamment être proposées aux réfractaires des vaccins à ARNm, comme l’explique Daniel Ponia.

Actuellement, 84% des plus de 18 ans a reçu deux doses de vaccin mais seulement 43,2% les trois doses. Chez les plus de 60 ans, ces chiffres montent à 99% pour les deux doses et à 73% pour la troisième dose. « La couverture vaccinale est intéressante mais reste insuffisante, expliquent les professionnels. Même si les mesures sont allégées, il est important de continuer à se faire vacciner car on ne sait jamais ce qui peut se passer dans les mois à venir. Il ne faut pas baisser la garde. » Daniel Ponia évoque même l’arrivée de possibles variants.

Concernant les schémas vaccinaux, le Nuvaxovid concerne principalement les personnes non-vaccinées. Deux doses sont préconisées à 21 jours d’intervalle. Si une infection à la Covid intervient dans les quinze jours après une première dose, une deuxième dose est nécessaire 21 jours plus tard. Une seule dose est nécessaire quand l’infection Covid intervient avant le premier vaccin ou bien après les 15 jours suivant l’injection. Il est également possible de faire son rappel de la deuxième dose avec le Nuvaxovid un mois après une première injection de Pfizer ou Janssen. Pour les autres vaccins, Pfizer ou Janssen, rien de nouveau, ce sont bien les trois doses ou deux doses et une infection au Covid qui permettent d’avoir un schéma vaccinal complet. Pas question de quatrième dose, assurent Daniel Ponia et Manutea Gay, sauf pour les personnes immunodéprimées. Quant au formulaire d’entrée Etis, les deux responsables ne pouvaient pas donner de date de sa suppression : « Ça ne dépend pas que de nous et on ne sait pas quand ça s’arrêtera. »