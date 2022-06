Fin du test Covid obligatoire pour se rendre aux États-Unis

Les États-Unis vont lever dès dimanche l’obligation de présenter un résultat négatif de test Covid pour entrer ou transiter sur le territoire américain. Présenter un schéma vaccinal complet (2 doses) reste obligatoire.

À partir de 0 heures dimanche 12 juin (samedi à 18 h, heure de Tahiti), il ne sera plus demandé aux voyageurs qui se rendent aux États-Unis, pour y séjourner ou y transiter, de produire un résultat négatif de test Covid de moins de 24 heures. La mesure était en place depuis décembre 2021 et l’industrie touristique demandait sa levée depuis plusieurs semaines. Une décision qui pourra être modifiée en fonction de l’évolution de l’épidémie ; le Center for Disease Control réévaluera la situation dans trois mois. Les États-Unis enregistrent chaque jour plus de 100 000 nouveaux cas de Covid, chiffre jugé « sous-évalué » par les experts, et 300 décès quotidiens.

Les voyageurs internationaux qui ne sont ni des citoyens ni des résidents américains doivent cependant toujours prouver qu’ils bénéficient d’un schéma vaccinal complet, soit deux doses dont la dernière date de plus de deux semaines avant le voyage.

En revanche, les autorités sanitaires américaines « encouragent » toujours les voyageurs à procéder à un test au plus près de leur date de voyage. Et si la justice fédérale a révoqué il y a deux mois l’obligation de porter un masque dans les avions et les aérogares, un recours a été formé pour rendre à nouveau le port du masque obligatoire dans les transports collectifs.