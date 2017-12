Finaliste des Jeux des Tuamotu à 12 ans !

Tearapo Makiroto a douze ans et il est allé jusqu’en finale équipe de l’épreuve de tennis de table aux Jeux des Tuamotu. Le jeune garçon n’a rien lâché et s’est battu jusqu’au bout, allant même jusqu’à affronter des gaillards bien plus grands et plus âgés sans sourciller !

Tearapo Makiroto est originaire de Makemo. Il a douze ans et c’est évidemment sa première participation aux Jeux inter-îles des Tuamotu. « Je suis un peu stressé. (…) Mais je suis content, je me suis bien amusé ». Ce jeune homme a fait partie de l’équipe de tennis de table de son atoll. Il a d’abord été repéré par son professeur d’arts plastiques, avec lequel il a commencé à s’entrainer. Lorsqu’il s’agit de ping-pong, Tearapo Makiroto n’a pas froid aux yeux. « Il ne faut pas se mentir, pour y arriver il faut s’entrainer ».

La famille de Tearapo, et notamment les parents et les deux grands-frères de Tearapo, sont venus l’encourager surtout pour « la finale contre Rangiroa ». Selon la mère du jeune prodige, Tevahine, le tennis de table est le sport qui sied le mieux à Tearapo. Il a pratiqué plusieurs autres disciplines, mais rien à faire…

Tearapo a eu les larmes aux yeux au coup de sifflet annonçant la fin des Jeux et la dure défaite en finale. « Ce n’est pas grave, je suis encore jeune », s’est rapidement le gaillard. Pas prêt d’abandonner sa détermination.