Finances publiques : un 3e collectif budgétaire à 25 milliards

L’assemblée de la Polynésie a adopté ce mercredi le collectif budgétaire numéro 3, pour un montant de 25 milliards de Francs. Le budget du Pays, initialement voté à 228 milliards, atteint aujourd’hui 346 milliards, soit 52% de plus. Du « rafistolage » pour le Tapura, du « rattrapage de certaines choses qui n’avaient pas été faites depuis 10 ans » pour Moetai Brotherson.

15,7 milliards supplémentaires en fonctionnement, et 9,7 milliards de plus en investissement : le 3e collectif budgétaire 2024 a été adopté à l’assemblée par 41 voix, consommant le reliquat de 13 milliards de l’exercice 2023.

En fonctionnement, le collectif acte la diminution des recettes fiscales prévisionnelles, suite à l’annulation de la loi fiscale, pour un montant total de 600 millions. Côté dépenses, le gouvernement affecte 1,55 milliards aux « plus vulnérables », dont 750 millions pour les bourses étudiantes, et 706 millions pour les aides à l’emploi « qui seront mises en œuvre en juillet-août 2024 » et pour la formation professionnelle. 603 millions de Fcfp sont dédiés à la Direction de la santé, notamment pour l’approvisionnement en oxygène, la location de logements dans les iles pour les personnels soignants, et le conventionnement de médecins et d’infirmiers pour pallier le manque de personnel.

En investissement, les autorisations de programme augmentent de 3,2 milliards sur l’année 2024, pour atteindre un total de 179 milliards. Face à ces projets, les crédits de paiements augmentent de 9,7 milliards, dont près de 5 milliards supplémentaires pour le logement social.

Au final, le budget modifié à l’issue de ce collectif n°3 atteint 346,6 milliards de Fcfp, contre 228 milliards au budget primitif, soit une augmentation de 52%. Pour Moetai Brotherson, c’est tout simplement l’illustration du « rattrapage de certaines choses qui n’ont pas été faites pendant 10 ans. »

Le Tapura s’est abstenu. Pour Tepuaraurii Teriitahi, ce delta entre le budget primitif et le budget modifié est surtout l’illustration du manque de « vision à long terme » et du « rafistolage » auquel se livre constamment le gouvernement.

Les trois élus de A Here ia Porinetia ont, eux, voté oui à ce collectif : « On n’est pas dans une opposition systématique », dit Nuihau Laurey, qui salue l’effort de nettoyage des autorisations de programme et des crédits de paiement, et qui espère que ces mesures sur le papier vont se traduire en actions concrètes.