Flora Devatine récompensée par l’Académie française

Flora Devatine est la lauréate 2017 du prix Heredia de l’Académie française. Une récompense obtenue pour son recueil de poésie Au vent de la piroguière – Tīfaifai, publié l’an dernier aux éditions Bruno Doucey, à Paris.

Quelques jours après avoir été nommée à la tête de l’Académie tahitienne – Fare Vana’a, Flora Devatine est récompensée pour sa poésie. Son recueil Au vent de la piroguière – Tīfaifai, publié en 2016 par les éditions Bruno Doucey, lui vaut d’obtenir le prix Heredia, constitué par une médaille de bronze. Il s’agit d’un prix annuel décerné par un regroupement de fondations et qui est destiné à des auteurs de sonnets, ou d’un recueil de prosodie classique. Flora Devatine est la seule lauréate de ce prix, cette année. Dans un communiqué, l’académie tahitienne s’en félicite : « C’est une magnifique reconnaissance pour la poésie, pour la littérature et la culture polynésiennes et qui ouvre l’accès aux prix littéraires à nos auteurs polynésiens. »

C’est aussi une invitation à découvrir ou à redécouvrir le recueil de poésie de Flora Devatine, une « œuvre, faite de pièces assemblées, (qui) n’aspire qu’à ‘renouer, rénover et retresser la natte humaine’ », selon son éditeur.

Voici un extrait de Au vent de la piroguière – Tīfaifai :

« En deçà et au-delà

De nos identités originales

De nos appartenances communautaires,

…

Tailler, ajouter, renouer, rénover,

Aplanir, étendre, et retresser la natte humaine. »