Flore Hani arrête sa carrière professionnelle en MMA

La combattante a annoncé la fin de sa carrière professionnelle à 37 ans. Son dernier combat, perdu début juin contre la Brésilienne Thalita Soares, « était celui de trop », explique la Aito Hine. Elle évoque de « la lassitude » et « le manque de respect et de considération » de certains organisateurs de combat. Figure de proue du MMA au fenua, elle quitte le monde pro avec 7 victoires pour 4 défaites.

Quatre victoires et une défaite chez les amateurs, puis sept succès et quatre revers chez les professionnels en MMA : la palmarès de Flore Hani ne bougera plus. À 37 ans, celle qui portait haut le drapeau de Tahiti dans les octogones a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. Cette annonce intervient moins d’un mois après sa défaite contre la Brésilienne Thalita Soares, dans un combat pour une ceinture nationale chez les flyweight (-57 kg), alors qu’elle restait sur trois succès de suite. « Ce combat était celui de trop. Ça faisait un moment que je sentais que je me rapprochais de la fin mais j’ai toujours été le genre de personne à aller jusqu’au bout des choses », justifie la championne. La Aito Hine fait état de sa « lassitude » après des années à s’imposer des préparations difficiles et des diètes. Un temps motivée par « l’excitation du combat », Flore Hani pensait « pouvoir en faire encore quelques uns ». Mais son dernier rendez-vous ne lui a pas procuré l’émotion désirée : « quand j’ai entendu ma musique d’entrée et marché vers la cage : rien, le néant », écrit-elle.

Locomotive du MMA en Polynésie, où elle a fondé une salle, Flore Hani est issue de la boxe anglaise. Elle a remporté son seul combat professionnel dans le noble art, auquel il faut ajouter une trentaine d’oppositions chez les amateurs, dont une dernière défaite difficile à avaler. Fin 2023, elle avait dû se contenter de la médaille d’argent aux Jeux du Pacifique, après une décision contestable des juges en finale.

Dans son habituel franc-parler, elles évoque aussi des raisons extrasportives à la fin de sa carrière. « Enormément de facteurs ont fait pencher la balance dans ce sens, mais le pire est le manque de respect et de considération, d’être payée au rabais… Quand il ne faut pas quémander son dû », explique la combattante, remontée contre certains organisateurs de combat. « J’ai envie de vivre. Je ne regrette rien, mais j’ai tout donné à ce sport, parfois même jusqu’à ma dignité et ma santé. Maintenant basta. Merci pour l’aventure, pour les joies et les peines, c’est un nouveau chapitre », conclut-elle.