Florent Pagny rassure ses fans : « Ma tumeur s’est transformée en noisette »

Atteint d’un cancer du poumon qui l’a contraint à annuler sa tournée, le chanteur Florent Pagny a publié une nouvelle vidéo mardi sur les réseaux sociaux pour donner de ses nouvelles. Il a rassuré ses fans en disant qu’il allait « très bien », malgré un physique amaigri, avant de les remercier pour leur soutien.

Florent Pagny rassure de nouveau ses fans. Alors qu’il est atteint d’un cancer du poumon, et qu’il a dû annuler sa tournée pour se soigner, le chanteur populaire, également coach dans l’émission de TF1 The Voice, a posté mardi une vidéo sur les réseaux sociaux dans laquelle on le voit amaigri, sans cheveux ni barbe. Malgré les apparences, l’interprète de Savoir aimer s’est montré une nouvelle fois rassurant. « Je viens vous donner un peu de mes nouvelles, et je peux vous dire que je vais très bien », a-t-il d’abord indiqué à ses fans dans une vidéo sur Instagram.

Pagny assure qu’il « se fait » à son changement de look

Concédant qu’il avait « un peu changé de look, un peu obligatoirement parce que c’est le traitement qui veut ça », Florent Pagny a ajouté qu’il « se fait » à ces changements en espérant que « ça va passer ». « Le protocole a plutôt bien marché puisque dès les deux premières chimios et immunothérapies, ma tumeur qui était grosse comme un kiwi s’est transformée en une noisette », a expliqué le chanteur.