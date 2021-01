Florent Peyre présente son one-man-show à Tahiti

Florent Peyre débarque au fenua pour y jouer son dernier spectacle, « Nature », du 25 au 27 février sur la scène du Tahiti by Pearl Resorts de Arue. Un spectacle entre le one-man-show, la comédie musicale et la pièce de théâtre, où il interprète une ribambelle de personnages.

« C’est ma toute première fois que je vais à Tahiti et c’est avec tout l’amour et le bonheur du monde que je vais découvrir le fenua », confie avec enthousiasme celui qui a révélé dans l’émission de Laurent Ruquier sur France 2, « On n’demande qu’à en rire ». Pour rappel, c’est dans cette émission qu’il interprétait les sketchs les plus marquants de l’émission, il devient même le premier humoriste à récolter un 20/20 du public.

Pour son one-man-show « Nature », Florent promet bien évidemment du rire mais aussi des performances artistiques. Il incarnera plus d’une vingtaine de personnages ainsi que des animaux.

« Dans mon spectacle, je vais interpréter l’ensemble des personnages d’une troupe musicale, le soir d’une première (…). Bref une vraie soirée folle ».

Alors que le coronavirus frappe le monde en ce moment, Florent Peyre nous propose de rire pendant 1h30 afin de tout oublier. « Je ne souhaite pas angoisser le public en parlant de la crise sanitaire (…). C’est vraiment une 1h30 de totale évasion », explique Florent, dont le spectacle à Tahiti est présenté par Rideau Rouge Tahiti.

Les billets sont en vente sur www.ticketpacific.pf, dans les magasins Carrefour et à Radio1 Fare Ute. Précision importante, les places ne sont pas numérotées. Les participants seront placés dans des petits salons de 6 personnes maximum à partager. Ouverture des portes à 17h30 ; début de « Nature » à 18h45 !