Fritch attaque Flosse pour diffamation

Le leader du Tahoeraa et ancien président du Pays, Gaston Flosse, comparaît mardi devant le tribunal correctionnel de Papeete pour « diffamation » à l’encontre du leader du Tapura et actuel président, Edouard Fritch.

La procédure est restée jusqu’ici assez discrète. Mardi, le tribunal correctionnel doit juger l’ancien président et leader du Tahoeraa, Gaston Flosse, pour « diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique » après une plainte déposée par le leader du Tapura et actuel président du Pays, Edouard Fritch, pour des propos datés des « 29 octobre et 11 décembre » dernier. Contactée, la défense d’Edouard Fritch explique que la procédure vise des propos du leader du Tahoeraa accusant l’actuel président du Pays d’avoir usé de moyens illégaux pour remporter les dernières territoriales. La peine encourue pour diffamation est une amende d’un montant maximale de 5 millions de Fcfp.