Le leader du Tahoeraa, Gaston Flosse, a été condamné mardi à deux millions de Fcfp d’amende pour « diffamation » envers Edouard Fritch, après notamment avoir accusé l’actuel président d’avoir « acheté les électeurs » aux dernières territoriales. A l’audience, l’avocat de Gaston Flosse a affirmé que son client ne se « souvenait pas » avoir tenu ces propos, tout en tentant d’atténuer leur portée.

Mardi matin, le leader du Tahoeraa et ancien président du Pays, Gaston Flosse, a été jugé par le tribunal correctionnel de Papeete pour « diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique » à la suite d’une plainte du président du Pays, Edouard Fritch. Dans deux interviews retranscrites par La Dépêche fin octobre, le leader du Tahoeraa avait accusé Edouard Fritch d’avoir « acheté les électeurs » lors des dernières territoriales et avait affirmé détenir la « preuve » que son compte de campagne était « irrégulier ».

Mardi, son avocat a d’abord attaqué la procédure estimant que les propos étaient dirigés contre le simple « candidat » Edouard Fritch et non le « dépositaire de l’autorité publique ». Il a ensuite affirmé que Gaston Flosse ne se « souvenait pas » avoir prononcé ces propos. Et enfin, il a expliqué que si ces propos avaient été prononcés, ils ne devaient pas être pris au « pied de la lettre » et ne constituaient pas de réelles accusations.

Des explications qui ont laissé dubitatif l’avocat d’Edouard Fritch, Me Gilles Jourdainne. « Soit il a tenu ces propos, soit il ne les a pas tenu. Mais il faut choisir. »

Le tribunal a rendu sa décision dans l’après-midi. Il a d’abord confirmé que la qualification de « diffamation envers un dépositaire de l’autorité publique » était la bonne « au sens de la jurisprudence ». Il a ensuite regretté la « mauvaise foi » de l’argument de la défense consistant à nier avoir tenu les propos diffamatoire, puis à en discuter le sens et la portée. Enfin, il a constaté que Gaston Flosse n’avait apporté aucune preuve de ses allégations. « Il n’est pas contestable que ces propos sont de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération d’Edouard Fritch », a donc conclu le président du tribunal.

Sur la peine prononcée et la « gravité des faits », le tribunal a souligné la qualité « d’ancien responsable public » de Gaston Flosse et son casier judiciaire portant « huit condamnations pour des atteintes à la probité ». Il a également insisté sur le fait que le leader du Tahoeraa savait parfaitement que Geffry Salmon avait été condamné un mois plus tôt pour avoir tenu les mêmes propos.

En définitive, Gaston Flosse écope de deux millions de Fcfp d’amende et 200 000 Fcfp de dommages et intérêts à verser à Edouard Fritch.