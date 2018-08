Flosse condamné pour violation de domicile à Erima

L’ancien président du Pays, Gaston Flosse, a été condamné jeudi à six mois de prison avec sursis pour « violation de domicile ». Le leader du Tahoeraa a l’interdiction de reparaître dans la résidence de son ex-épouse, Tonita Mao, à Erima sur la commune de Arue.

Le tribunal correctionnel de Papeete a condamné jeudi l’ancien président du Pays, Gaston Flosse, à six mois de prison avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans pour « violation de domicile » à Erima. Le président du Tahoeraa huiraatira a l’interdiction de reparaître au domicile conjugal de son ex-épouse, Tonita Mao, sur les hauteurs de Arue. Il est également condamné à verser un million de Fcfp de dommages et intérêts à Tonita Mao. Enfin, le tribunal a prononcé l’exécution provisoire de la décision. Ce qui signifie que la condamnation et ses effets doivent être exécutés même si Gaston Flosse fait appel de la condamnation.

Dans cette affaire, Gaston Flosse refusait de se plier à l’ordonnance du juge aux affaires familiales qui lui a ordonné de quitter le domicile conjugal d’Erima. De son côté, l’ancien président disait vouloir attendre le résultat du litige, toujours en cours au civil, sur la propriété de la résidence d’Erima, disputée entre Tonita Mao et le fils de Gaston Flosse, Reginald. L’avocat de Gaston Flosse, Me François Quinquis, a estimé jeudi à la sortie de l’audience qu’il était disproportionné de porter une telle affaire devant la juridiction pénale.