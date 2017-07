Flosse entendu comme témoin dans l’affaire du FDA

Gaston Flosse a été entendu jeudi dernier sous le statut de « témoin assisté » dans l’affaire du Fonds de développement des archipels (FDA).

A quelques jours de son départ du tribunal de première instance de Papeete, la juge d’instruction Edwige Bit a convoqué jeudi dernier l’ancien président Gaston Flosse pour l’entendre dans le dossier du FDA. Plus précisément, l’ancien président du Pays a été entendu comme « témoin assisté » sur un volet de l’affaire concernant l’attribution en 2005 d’un marché de pose de revêtement de sol pour la construction de l’hôpital de Taaone. Une affaire ouverte notamment pour « favoritisme » et qui implique l’entrepreneur Coco Taputuarai. L’ancien directeur de l’Etablissement d’aménagement et de construction (EAC), Jacques Derue, avait d’ailleurs été mis en examen dans cette affaire en 2013, avant d’être placé sous le statut de simple « témoin assisté » par la chambre de l’instruction un an plus tard.

« C’est un dossier qui avance de façon saccadée, mais qui avance », glissait vendredi une source judiciaire à propos du tentaculaire et ancien dossier du FDA. Les actes de la juge d’instruction, jeudi dernier, permettant tout à la fois de faire avancer l’instruction du dossier, mais aussi de constituer des actes interruptifs de prescription avant le départ de la juge d’instruction.