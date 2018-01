Le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, est revenu mercredi sur les propos tenus par le président du Tahoeraa, Gaston Flosse, depuis son retour d’Abu Dhabi, notamment concernant les 500 milliards d’emprunt émanant de l’homme d’affaires Suhail Al Dhaheri. Le porte parole considère que « Gaston Flosse essaie de corrompre tout le monde sur le plan intellectuel » et surtout que cet emprunt va multiplier par 10 l’endettement du Pays.

Le porte-parole du gouvernement, Jean-Christophe Bouissou, est revenu mercredi lors du point presse du conseil des ministres sur l’annonce du président du Tahoeraa ce week-end à son retour d’Abu Dhabi. Gaston Flosse affirme pouvoir contracter un emprunt à 500 milliards de Fcfp auprès de l’homme d’affaires, Suhail Al Dhaheri, pour des projets tels que le Mahana Beach ou la route reliant Punaauia à Taravao. Jean-Christophe Bouissou a tenu à préciser qu’il existait une « différence entre contracter un emprunt et un investissement ». Pour le porte-parole du gouvernement, ce « plan » ne « marche pas », parce qu’il va faire exploser le niveau d’endettement du Pays.

Jean-Christophe Bouissou a également répété que lorsque le Pays lance un projet, il doit lancer un appel d’offre : « on ne peut pas aller choisir un investisseur et lui dire : ‘tu me construis des hôtels’. Ce sera re-caractérisé par le tribunal. Même la procédure qu’il utilise va se retourner contre nous ».