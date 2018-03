Flosse met Fritch au défi d’un « face à face télévisé »

Le Tahoeraa a diffusé lundi la lettre ouverte de son président Gaston Flosse au leader du Tapura, Edouard Fritch, l’invitant à un « face à face télévisé ». Edouard Fritch devrait, selon toutes vraisemblances, refuser.

Dans une lettre ouverte adressée à Edouard Fritch et diffusée lundi par le Tahoeraa, Gaston Flosse invite le président du Pays et chef de file du Tapura débattre lors d’un « face à face télévisé ». Dans ce courrier, Gaston Flosse affirme que les deux hommes « n’ont pas eu l’occasion de confronter (leurs) idées » depuis la scission entre Tahoeraa et Tapura. Il demande donc un débat sur « les actions d’urgence qu’il convient de mettre en oeuvre dès 2018 ».

La manœuvre est bien connue. Elle vise surtout à contraindre Edouard Fritch à refuser un affrontement dont les termes sont dictés par Gaston Flosse. De sorte que Gaston Flosse puisse ensuite accuser Edouard Fritch de s’être défilé. Il y a donc fort à parier que le leader du Tapura refuse cette proposition.