FO-pénitentiaire annonce un débrayage à Nu’utania

Le syndicat FO-pénitentiaire débraye ce lundi, en soutien au mouvement national de la fonction publique pourtant prévu mardi. Le syndicat demande la protection de l’emploi local, le retour des « originaires », et dénonce aussi le non respect des CIMM (centres des intérêts matériels et moraux).

En soutien au mouvement national de la fonction publique pourtant programmé pour mardi partout en France et en Polynésie, le syndicat FO-pénitentiaire prévoit un débrayage ce lundi à 12 heures devant les portes du centre pénitentiaire de Nu’utania. Le syndicat dénonce le gel du point d’indice, la baisse du pouvoir d’achat, l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) et la réinstauration du jour de carence. Sur le plan local, le syndicat réclame « le retour des originaires », la protection de l’emploi local et dénonce le non respect des CIMM (centres des intérêts matériels et moraux) qui permet aux fonctionnaires détachés de rester en Polynésie.

Le sujet était déjà à l’ordre du jour de la rencontre entre le député Moetai Brotherson et la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, le 21 septembre dernier. La ministres avait, selon le député : « exprimé son étonnement quant à l’existence des CIMM « locaux » trop souvent utilisés par des fonctionnaires détachés, au bout de leurs deux séjours, pour rester en Polynésie ad vitam aeternam ». La ministre a annoncé qu’elle vérifierait le fondement légal de ces CIMM.