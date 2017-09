Foire agricole : découvrez l’aquaponie, innovante et raisonnée

La foire agricole est l’occasion de redécouvrir l’agriculture dans son expression la plus traditionnelle mais aussi de mettre en avant des techniques plus innovantes, et surtout plus respectueuses de l’environnement. C’est le cas de Rima Ninamu qui depuis 5 ans propose des installations et des formations à l’aquaponie.

L’agriculture ce n’est pas que planter des graines dans la terre et les faire pousser. C’est ce que démontre la société Rima Ninamu avec ces systèmes aquaponiques. Mais qu’est-ce-que l’aquaponie ? « C’est le mariage entre l’élevage de poissons et la culture hors sol dite hydroponique » explique Teanuanua Teriipaia. Concrètement, « les poissons sont nourris et produisent des bactéries qui servent d’engrais aux cultures maraichères ». Depuis cinq ans, la société met en place des kits prêts à l’emploi composés d’un bac pour les poissons surmonté d’un bac pour la culture. Si le système ne bénéficie pas d’une appellation bio, puisque « dés qu’il n’y a plus de contact avec la terre ce n’est pas bio », l’aquaponie s’inscrit à plein dans un mode d’agriculture raisonnée. Seuls des engrais naturels sont utilisés, aucun intrants chimiques n’est employé, ni aucun pesticide chimique. La lutte contre les éventuels ravageurs se fait via les plantes comme cela se pratique dans la permaculture. Les systèmes sont très liés comme l’explique Teanuanua Teriipaia.

En Polynésie, l’aquaponie n’est pas encore très développée mais déjà quatre agriculteurs de Huahine s’y sont mis « sur des cultures conséquentes ». Pourtant les avantages à passer à un mode de culture raisonné sont nombreux : économie d’eau et rendement plus important ….

Rima Ninamu et ses systèmes aquaponiques sont à la Foire Agricole jusqu’au 8 octobre.