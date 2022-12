Fonction communale : le salaire des agents de catégorie C et D va augmenter

Le haut-commissaire Eric Spitz a signé ce lundi un arrêté qui vient modifier la grille indiciaire des agents communaux de catégorie C et D. À partir de janvier prochain, 2 000 agents communaux vont voir leur salaire augmenter de 8 000 à 10 000 francs.

C’est acté. Ce lundi, le haut-commissaire Eric Spitz a signé un arrêté qui viendra modifier au 1er janvier prochain la grille indiciaire des agents communaux de catégorie C et D. Aujourd’hui la fonction publique communale emploi environ 4 500 personnes, dont 2 000 réparties dans ces deux catégories. Concrètement, ces agents vont donc voir leur salaire augmenter de 8 000 à 10 000 francs, une avancée bienvenue dans un contexte marqué par l’inflation, mais aussi par la hausse du SMIG des salariés du secteur privé. Cette hausse des salaires va forcément impacter le budget des municipalités et c’est sur cet aspect que le Syndicat pour la promotion des communes va se pencher et les accompagner, selon Cyril Tetuanui.

Jusqu’à maintenant les agents communaux étaient un peu laissés pour compte mais les choses sont en passe d’évoluer, disent les tavana. Pour Tony Geros, président du Conseil supérieur de la fonction publique communale, « ce n’est pas tant la valorisation du point d’indice qui est intéressante mais l’ensemble des réformes qui commencent a être mises en exécution. »

Au programme des grands chantiers de la fonction publique communale 2023, il est également question de la mise en place d’un nouveau régime indemnitaire, de la poursuite du travail de toilettage des textes et aussi de création de nouvelles perspectives professionnelles pour les fonctionnaires. Il sera question, entre autres ,de laisser davantage de liberté d’action aux mairies sur les indemnités versées aux agents, mais aussi de la création d’une filière « sécurité civile » pour le métier de sapeur-pompier professionnel. Des grands axes de travail qui visent finalement à renforcer l’attractivité du secteur.