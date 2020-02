Fonction publique d’État : l’UNSA maintient l’appel à la grève jeudi 6 février

L’UNSA Polynésie a annoncé ce mardi matin que le mouvement de grève prévu jeudi 6 février par les représentations des fonctionnaires d’État, en écho à la mobilisation nationale contre le projet de réforme des retraites, était maintenu. Les grévistes marcheront jeudi matin de la place Vaiete au Haut-commissariat. Les représentants de l’UNSA demandent à être reçus par Annick Girardin.

Les syndicalistes de l’UNSA ont exprimé à nouveau leur souhait de rencontrer la ministre des Outre-mer, soulignant son « rôle d’interlocutrice » et l’importance de ses missions en Outre-mer, a insisté Diana Yieng Kow, secrétaire générale de l’UNSA, pendant la conférence de presse donnée ce mardi matin. Au centre des préoccupations du syndicat, la compensation de la perte progressive de l’indemnité temporaire de retraite (ITR). L’UNSA a rappelé le point 3.2.4 des accords de l’Élysée de 2017 : « Afin d’assurer des conditions de vie équitable aux retraités de la fonction publique d’État, une mission est chargée par l’État d’identifier les voies et moyens permettant de compenser la diminution progressive de l’Indemnité temporaire de retraite (ITR) ». Pour les syndicalistes, ce système de compensation est primordial pour la pérennité et l’avenir de l’économie polynésienne «Je ne veux pas laisser nos jeunes sans ce système de l’ITR ».

« Nous sommes des oubliés de la République»

Les inquiétudes exprimées par la secrétaire générale trouvent principalement leur origine, dit-elle, dans ce qu’elle considère comme une forme de négligence de la métropole à l’égard de l’Outre-mer. « Nous sommes des oubliés » alors, seul et unique moyen de se faire entendre pour le syndicat, « mettre en place une pression sociale».

À plusieurs reprises, le syndicat a répété vouloir rassembler tout le monde, toutes générations confondues. « Tous les secteurs de la fonction publique sont invités à participer au mouvement de grève de jeudi », a rappelé Diana Yieng Kow.

D’autres revendications ont été exposées au cours de la conférence de presse, telles que la revalorisation des rémunérations ou encore la non affiliation à la CPS. «Nous formulons le refus catégorique de l’affiliation des fonctionnaires d’État à la CPS. Nous ne coûtons rien à la CPS, bien au contraire », dénonce la secrétaire générale de l’UNSA.

Le syndicat UNSA invite les fonctionnaires de l’État à se rassembler place Vaiete ce jeudi à 8 heures. À 9 heures, le cortège prendra la direction du Haut-commissariat.