Fonds Pacifique : l’appel à projets pour 2024 est lancé

Les porteurs de projets ont jusqu’au 22 novembre pour s’occuper de leur dossier sur le site du haut-commissariat. Pour obtenir une subvention, les projets doivent nécessairement avoir une dimension régionale, « impliquant au minimum un partenariat avec un Etat du Pacifique ».

Nouvel appel à projets pour le Fonds de coopération économique, sociale et culturelle pour le Pacifique (fonds Pacifique), le premier comptant pour les subventions qui seront attribuées 2024. Les informations sont accessibles sur le site du haussariat depuis le 6 octobre, et jusqu’au 22 novembre.

Environnement, sécurité sanitaire, savoir-faire parmi les thématiques priorisées

« Les projets éligibles à une subvention du fonds relèvent de la coopération régionale avec les États océaniens et doivent, obligatoirement, contribuer à l’insertion régionale des collectivités françaises océaniennes (Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis et Futuna) et aux actions de coopération économique, sociale et culturelle », précise le haut-commissariat dans un communiqué. Il est également souligné qu’une « préférence sera donnée aux projets permettant aux collectivités françaises d’être associées à la lutte contre le changement climatique ; à la protection de l’environnement et à la réponse aux risques de catastrophes ; aux projets en lien avec la sécurité sanitaire ou alimentaire ; aux projets à caractère économique mettant en œuvre le savoir-faire des collectivités françaises ». Autre condition pour voir son dossier passer en priorité : présenter « une dimension suffisante et susceptible d’avoir un impact durable ».

Enfin, pour être éligibles, les porteurs de projet doivent être en mesure de supporter au moins 50 % du coût. Le Fonds ne contribuera pas au-delà. « Une attention spécifique sera portée sur l’équilibre du projet prévisionnel et la présence des lettres d’engagement des éventuels co-partenaires, les co-financements devant être confirmés au moment de la constitution du dossier. »

Le haut-commissariat respectera scrupuleusement les délais : aucun dossier déposé au delà du 22 novembre ne pourra être instruit. Les projets seront ensuite présentés début décembre au Secrétariat permanent pour le Pacifique (SPP) du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères.