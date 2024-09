Foot : davantage de matchs mais moins d’équipes en Ligue 1 cette saison

Après une saison 2023-2024 à douze, seulement dix équipes joueront le prochain championnat de Ligue 1 Vini, qui démarre le 20 septembre. Ce changement n’intervient pas seul puisqu’au lieu d’un tournoi sous forme de « play-off / play-down », Tefana, Pirae, Venus, Mira, Dragon, Central, Taiarapu, Pueu, Manu Ura et Punaruu s’affronteront sur un championnat aller-retour en trois phases.

Moins d’équipes, mais plus de matchs. C’est ce que prévoit la fédération pour les clubs de Ligue 1 Vini pour cette nouvelle saison, qui se jouera à dix équipes, contre douze l’an dernier. Un changement important, acté l’an dernier lors de la révision annuelle des règlements généraux de la fédération. Celui-ci stipulait que les équipes classées aux trois dernières places des « play-down » seraient “rétrogradées” d’office en Ligue 2 pour la saison sportive 2024-2025. Le règlement précisait aussi que l’équipe classée à la troisième place des play-down, en l’occurrence JT, devait “jouer un match de barrage contre la deuxième équipe de la Ligue 2, qui était Manu Ura”.

Mira et Manu ura passent en Ligue 1

À l’issue de ce match de barrage, c’est donc l’équipe de Paea qui s’est offert une place parmi les meilleurs clubs tahitiens. Elle rejoint ainsi l’AS Mira, championne de Ligue 2, qui est donc automatiquement propulsée parmi l’élite, où les places sont chères et risquent de l’être de plus en plus. L’objectif de cette modification étant, selon Naea Bennett, directeur opérationnel de la fédération, “d’avoir vraiment des équipes de qualité” et de proposer aux spectateurs de la Ligue 1 “des matchs de haut niveau”.

Un format classique en trois phases

La fédération a aussi décidé de changer le format du championnat. Le système de play-off/play-down, précédé d’une phase régulière, laisse désormais place à une compétition en trois phases : « aller – retour – aller ». Le résultat d’une concertation avec les équipes qui ont eu le choix entre trois propositions préalablement étudiées par le département technique de la FTF. “La majorité des clubs » a donc choisi la formule sans playoff, « formule qui est en fait la classique, celle des championnats qui se font un peu partout dans le monde”, précise encore le directeur opérationnel. Il ne s’agit pas d’une première tentative, ajoute-t-il : selon lui, la fédération a, à plusieurs reprises, changé le format du championnat.

« Chaque match compte »

“Avec l’AS Pirae, quand j’étais encore joueur, à la fin de la phase régulière, on était premiers. Et quand on arrive aux play-offs, on revient à zéro et puis pendant le play-off, avec des blessés, on n’a pas gagné le championnat. Ce truc-là de revenir à zéro revient, quelque part, à effacer la première période. Et ce qui s’est passé l’année d’après, c’est qu’on a commencé à calculer. On s’était dit que la première phase nous servait d’échauffement, se souvient Naea Bennett. Du coup, ça fausse un peu l’idée que chaque match compte.”

Tefana, Pirae, Venus, Mira, Dragon, Central, Taiarapu, Pueu, Manu Ura et Punaruu devront donc faire particulièrement preuve de régularité cette saison. Les premières rencontres sont prévues le 20 septembre. Retrouvez le calendrier des matchs sur le site de la FTF.