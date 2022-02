Foot : l’AS Pirae s’incline 4 – 1 en Coupe du monde des clubs

Les orange n’ont pas réussi leur pari mais n’ont pas démérité. Premier club polynésien à participer à la Coupe du monde des clubs de la FIFA, l’AS Pirae s’est incliné 4-1 contre Al Jazira, qui jouait à domicile.

Il n’avaient « rien à perdre », mais ils n’ont pas créé l’exploit. L’AS Pirae s’est incliné en match d’ouverture de la Coupe du Monde des clubs contre les Émiratis d’Al Jazira. Un match éliminatoire que le club tahitien savait difficile : après seulement 4 jours d’acclimatation, l’équipe, qui avait dû laisser 4 joueurs à la maison pour cause de tests covid positifs, affronter le club hôte de la compétition. Un club professionnel qui accueille dans ses rangs plusieurs internationaux. Dès les premières minutes, ce sont les blancs qui mettent la pression, et qui mettent en œuvre une stratégie offensive bien rodée dans le championnat local et les compétitions régionales. But dès la 5e minute, les champions de Polynésie sont timides dans leur jeu mais ne se laissent pas abattre. Plusieurs fois, ils repoussent les assauts émiratis, qui concrétisent une nouvelle fois à la 25e minute. Le score aurait pu s’alourdir rapidement, mais un but de la main est invalidé sur vidéo à la 30e minute. Le club arabe est bien décidé à montrer ce qu’il sait faire : but sur coups francs 5 minutes plus tard et nouveau but annulé pour hors-jeu juste avant la mi-temps.

Belle deuxième mi-temps

D’autres auraient pu se décourager, pas les aito tahitien. C’est même remotivés, peut-être par le discours de Naea Benett et de l’équipe de coach que les orange reviennent des vestiaires. Et cela paie : premier but de Coupe du monde de l’histoire des clubs tahitiens à la 48e minute. S’il est officiellement comptabilisé en « but contre son camp » de Mhammed Rabii, il résulte d’une belle offensive polynésienne. La combativité est là, Pirae se créé plusieurs occasion sur des longues passes ou un coup franc. Mais les blancs ne veulent pas s’arrêter là et s’accaparent le ballon (70% de possession en fin de match). Devant son public, Al Jazira inscrit un quatrième but bien construit à la 63e minute. Et le score aurait pu s’alourdir encore sans le sérieux des arbitres, qui sifflent un hors-jeu émirati quelques minutes plus tard. C’est toutefois l’AS Pirae qui aura la dernière occasion, sur un coup francs puis un corner. Sans succès.

4-1 score final. Al Jazira avance vers un deuxième tour contre le champion de la, le club saoudien d’Al Halil. Pirae est éliminé, sans regret, d’après Naea Benett content d’avoir vu ses joueurs « se battre jusqu’au bout ». mais certains de ses joueurs retourneront très bientôt au Moyen-Orient. Ce sera au Qatar courant mars, avec l’équipe de Tahiti, pour tenter de décrocher une qualification pour la Coupe du monde, celle des nations cette fois.